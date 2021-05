Carotenuto, Novakova je přidělen k týmu divize 1 NFHCA

Brockport, New York – hokejový brankář Temple Stadium Christina Carotenuto A záložník Veronica Nováková Jak bylo oznámeno ve středu odpoledne, byl jmenován do první divize prvního týmu NFHCA 2020.

Hra 2020 NFHCA Senior byla osobně zrušena kvůli pandemii COVID-19. Během konference Virtual Trainers Conference v roce 2021 se členové divize I NFHCA dohodli, že se budou i nadále učit o vybrané skupině z třídy absolventů 2021, která odehrála nebo mohla odehrát svoji první sezónu během školního roku 2020-2021. Všech deset konferencí divize I a pět regionů NCAA, které sponzorují hokej, jsou zastoupeny na seznamu vítězů 2020. Studentští sportovci vybraní svým trenérem v NFHCA byli nominováni a vybráni na základě jejich profesionálních úspěchů.

Carotenuto vyšel velký pro celoroční sovu v kleci. Jeho sezóna 1,55 GAA se umístila na osmém místě v historii jednosezónního programu GAA a na čtvrtém místě v BIG EAST. Zaznamenala 64 zásahů na 185 střel oproti 0,688 poměru uchování a pomohla vést album na pět zastávek v roce 2021. Allentown, Pensylvánie, vedla tým v Poctě pravidelné sezóny a byla čtyřikrát jmenována do BIG EAST Weekly Honor Roll. Carotenuto byl jedním ze čtyř sov, které vyhrály vyznamenání po sezóně, a zajistil si místo v All-Convention Second Team.

Nováková okamžitě ovlivnila hokejový program Temple Square. Dva z jejích předních čtyř branek byly ve výhře zápasu, včetně vítěze sezony proti Hofstra. Vystřelil jsem 24 střel vedených týmem a zaznamenal 10 na cíl se 417 střelami na procento branky. Hráč narozený v Praze, České republice, také vedl tým v rozhodujících přihrávkách s pěti asistencemi a účastnil se trestného rohu s mladými. Ninki Orlman . Novakova byla jedním ze čtyř alb, která vyhrála vyznamenání po sezóně, a získala místo v prvním týmu všech konferencí.