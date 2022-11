La Brea Tar Pits jsou plné záhad. Zde jsou tři z nejvíce matoucích

Jezerní jáma před muzeem La Brea Tar Pits je pozůstatkem po těžbě asfaltu, ke které došlo v 19. století. (Gina Ferrazzi / Los Angeles Times)

V La Brea Tar Pits je toho víc, než se na první pohled – a nos – zdá.

Pro ty, kteří nevědí, ano La Brea Tar Pits mezinárodně uznávané Místo geologického dědictví, který se nachází v centru Los Angeles. Tato lokalita je známá svými mnoha fosilními lomy (označovanými jako „jámy“), kde se zvířata, rostliny a hmyz posledních 50 000 let utápěli a uchovávali v asfaltu.

Pro vědce jsou jedinečnou a neocenitelnou pokladnicí informací, která nám umožňuje lépe porozumět tomu, jaký byl starověký život v současném Los Angeles.

„Ten druh vědy, který můžete dělat v La Brea Tar Pits, jsou věci, které ve skutečnosti nemůžete dělat na žádném jiném nalezišti zkamenělin na světě, jen proto, že máme tolik fosilií a jsou tak dobře zachované,“ řekla Emily Lindsay. , spolukurátor a ředitel vykopávky.

Uvnitř páchnoucí kaše bylo objeveno více než 3,5 milionu zkamenělin – což je kuriozita pro místní obyvatele, turisty a školáky na exkurzích.

Abych odpověděl na Fultonovu otázku hned zkraje, tady je jedna věc, kterou nevykopali: dinosauři.

To je pravda – toto je naleziště zkamenělin z doby ledové a odborníci neobjevili žádné jeho pozůstatky T. rexesTriceratops nebo jiní neptačí dinosauři.

Zatímco v La Brea Tar Pits chybí dinosauří fosilie, jsou přeplněné fosíliemi z legendárních zvířat z doby ledové. Nejběžnější velký savec? strašliví vlci (křičte na všechny)Hra o trůny“ fanoušky) a zubaté kočky.

Kolumbijský mamut a mastodont kdysi nazývali Los Angeles domovem. Dnes jsou jejich pozůstatky k vidění v La Brea Tar Pits and Museum. (Milcon/Los Angeles Times)

I když vědci Převratné výsledkyHádanky se dál točí v padajících jámách.

Někdy, řekla Lindsey, věci, které vědci vidí Ne Jejich nalezení v dehtových jámách fascinuje stejně jako kosti a další věci, které najdete.

Lindsey popsal záhady, které představují dehtové jámy, které zbývá vyřešit.

Zde jsou tři nejpůsobivější:

Proč v dehtových jámách z velké části chybí pozůstatky některých původních druhů – například horských lvů?

Zvláštní věc: Vědci objevili v dehtových jámách relativně málo pozůstatků lva.

Status hollywoodské celebrity P-22 Kromě toho se může zdát divné starat se o nedostatek některých fosilií lva, když dehtové jámy odhalily pozůstatky vyhynulých mamutů, hrozných vlků a obřích zemních lenochodů.

Přesto, kupodivu, horští lvi – kteří byli přítomni v oblasti Los Angeles během doby ledové – tvoří malé procento nálezů vědců v dehtových jámách. Existují zbytky dehtových jam od nejméně sedmi různých horských lvů, zatímco jejich šavlozubých koček je mezi 2 500 a 3 000.

A nejsou to jen horští lvi ztracení z dehtových jam.

„Máme velmi málo horských lvů, velmi málo jelenů…a jen jednoho mývala,“ řekla. vedle koho KojotVědci našli „velmi málo z nich [large mammal] „Přeživší doby ledové“, což je zajímavé.

Proč mohou horští lvi chybět v dehtových jámách?

Odpověď by mohla vědcům pomoci udělat si podrobnější obrázek o tom, jaký byl život v prehistorickém Los Angeles.

Lindsey a její kolegové mají nějaké nápady. Kromě jiných možných vysvětlení je možné, že horští lvi – věrni svému jménu – se vždy raději vyskytovali na vysočině, než v rovinatých oblastech dnešního Los Angeles poblíž dehtových jam.

Nebo to možná bylo proto, že se horští lvi báli lovu ve stejných oblastech jako šavlozubé kočky. Horský lev je jako kočka domácí vedle šavlozubé kočky – [it’s possible] Chtěli zůstat stranou a nebýt u všech těch velkých děsivých věcí.“

Kde jsou důkazy lidského života?

Horští lvi, mývalové a jeleni nejsou jedinými savci, kteří v dehtových jámách chybí. Zřetelný je také nedostatek lidských ostatků.

„ Byli tu lidé Ale proč o tom nemůžeme najít žádný důkaz v La Brea Tar Pits? Lindsey se zeptala: „Máme jednu lidskou kostru a pak máme nějaké artefakty, které pravděpodobně všechny pocházejí z holocénu (naše současná geologická éra), ale nemáme žádné důkazy o křížení lidí nebo interakci s megafaunou“ prostřednictvím lovu.

To je záhadné, protože „mnoho – možná většina – vědců se domnívá, že hlavní příčinou vyhynutí megafauny byla lidská činnost,“ vysvětluje Lindsey.

Podobně jako u horských lvů Lindsey poznamenává, že nepřítomnost starověkých lidí by mohla naznačovat jejich zdrženlivost k lovu blízkých šavlozubých koček a dalších nebezpečných zvířat.

Lidé sledují demonstraci ve fosilní laboratoři a muzeu La Brea Tar Pits. (Kent Nishimura/Los Angeles Times)

„Možná se kultura, která tady byla, přizpůsobila na pobřeží a nepotřebovali se odvážit, řekněme, smečce hrozných vlků, aby šli ulovit koně nebo velblouda. Mohli zůstat blízko břehu a sbírat měkkýše.“ “ ona řekla.

Proč začali mizet velcí savci – a co nám to říká o naší budoucnosti?

Kdysi dávno se po obrovských rozlohách Země proháněli obří savci.

„V Austrálii byli obří vombati, na Madagaskaru byli obří lemuři a v Jižní Americe byli obří lenoši a pásovci,“ řekl Lindsey.

Lindsey se tedy ptá, proč dnes na Wilshire Boulevardu nemáme kočky, šavlozubé mamuty a obří pozemní lenochody?

Došlo k radikální změně. „Na konci doby ledové se něco stalo, vymazalo horní konec distribuce velikosti těla všude kromě Afriky,“ řekla. „Jedná se o největší vyhynutí od vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.“

Ještě chladnější, řekla, se úbytek obřích savců stává „prvním impulsem v krizi biologické rozmanitosti, kterou dnes procházíme“.

Proč k tomuto vymírání došlo? Většina vědců se domnívá, že lidé museli mít v tomto vymírání velmi důležitou roli. Ale další věc, která se stala, je, že jsme mimo dobu ledovou – poslední velkou epizodu globálního oteplování,“ řekla.

Pochopení typu interakce mezi Klimatická změna A lidské aktivity, to, jak to ovlivňuje ekosystémy a jak se tyto dva procesy mohou protnout a způsobit vyhynutí, je velmi důležité.“

Dehtové jámy La Brea byly navrženy tak, aby pomohly vyřešit záhadu, proč obří savci vymřeli, vzhledem k velikosti a rozsahu jejich nálezů, které mohou být radiokarbonově datovány a jsou v souladu se známými posuny, ke kterým došlo současně s lidmi a klimatem.

Dva dobrovolníci vykopávají fosílie v La Brea Tar Pits. (Gina Ferrazzi / Los Angeles Times)

Na druhé straně mince, 90 % druhů nalezených v dehtových jámách nevyhynulo. „Máme tuny králíků, hlodavců, ještěrek, hmyzu a pěvců, kteří dnes stále žijí v oblasti Los Angeles,“ řekla Lindsey e-mailem.

Máme prokázané zkušenosti s přežitím a odolností,“ řekla, což vyvolává některé otázky. „Proč jsou horští lvi tak úspěšní? Proč jsou kojoti tak úspěšní? Proč jsou duby tak úspěšné?“

jako takové Klimatická krize Dnes je to horší a odpovědi na tyto záhady mohou vytyčit směr do budoucna.

„Příštích několik desetiletí až několik století budou skutečně extrémními globálními změnami,“ řekl Lindsay. „Jak můžeme tyto informace využít k tomu, abychom pomohli životu uspět v pohybu vpřed?“

Tato existenciální otázka by vám měla dát něco k zamyšlení, až příště projdete kolem ikonických (a srdcervoucích) Tar Pits. Sochy mamuta U Wilshire Street.

