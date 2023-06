Představitelé World Series of Poker vyšetřují obvinění z podvádění během turnaje v Las Vegas s vysokými sázkami

World Series of Poker, každoroční pokerová událost s vysokým limitem, která se koná v kasinu Horseshoe v Las Vegas, byla tento týden zapletena do údajného skandálu s podváděním na třetí nejdražší akci v jeho plánu, podle zprávy The World Series of Poker. . CBS Sports.com

Profesionální český pokerový hráč Martin Kabrhel byl obviněn hráči z podvádění během turnaje Super High Roller No Limit, který začal minulý pátek a skončil v neděli. Turnaj si vyžádal $250,000 za vstup a měl celkový prize pool 17,1 milionu $.

Kabrhel skončil v turnaji třetí a za své úsilí vyhrál 2,27 milionu dolarů. Hráči si však během turnaje i u finálového stolu stěžovali představitelům WSOP na chování Kabrhela při hře.

WSOP to uvedlo v prohlášení Recenze časopisu Las Vegas. Vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající vyšetřování, není v tuto chvíli k věci žádné další vyjádření.

Účastníci turnaje na sociálních sítích zveřejnili své stížnosti.

Podle zprávy CBS Sports.com si rodák z Las Vegas Dan Smith, který v turnaji skončil šestý za $912,000, po vyřazení vyměnil slova s ​​Caprilem.

„Hodně štěstí pro většinu z vás. Doufám, že vás zastaví,“ řekl Smith přímo na Kabrhela, když se chystal odejít a sundal si mikrofon.

Kabrhel ho požádal, aby objasnil, co tím myslel, a Smith vysvětlil, že doufal, že to bude zakázáno.

„Vaše dovádění je to nejhorší, s čím jsem kdy hrál,“ pokračoval Smith. „Všichni ostatní, bylo to skvělé hraní.“

Las Vegas Review-Journal uvedl, že poslední devítce bylo řečeno, že jim nebude dovoleno stát, dokud jsou jejich ruce ještě naživu. Zpráva uvedla, že se zdálo, že rozhodčí mířil na Caprila.

„Důvod, proč nesmíte stát, je ten, že když jsou karty označené, máte k nim lepší úhel,“ řekl podle Review-Journalu Caprile Smith, který skončil na šestém místě. Takže to preventivně nemůžeme mít. … Toto je důvod rozsudku.“

Kabrhel se obrátil na sociální sítě, aby se obhájil, a zveřejnil oznámení od svého právního zástupce, který jmenoval Smithe, Robla, další dva pokerové hráče a pokerovou stránku POKERGO jako potenciální účastníky soudního sporu pro pomluvu.

Pro záznam, Christopher Brewer z Vista v Kalifornii byl konečným vítězem turnaje. Brewer si odnesl hlavní cenu přes 5,2 milionu dolarů.

–

Děkujeme za návštěvu PennLive. Kvalitní místní žurnalistika nikdy nebyla důležitější. Potřebujeme vaši podporu. Ještě nejste předplatitelem? Prosím, zvažte Podpořte naši práci.

Sledujte Toma DeMartiniho na Twitteru – @zaměstnanec