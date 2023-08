Ugandský prezident je vzdorný poté, co Světová banka pozastavila financování kvůli zákonu LGBTQ

KAMPALA – Ugandský prezident Yoweri Museveni ve čtvrtek odsoudil Světovou banku rozlišení pozastavila nové financování v reakci na přísný zákon proti LGBTQ a zavázala se najít alternativní zdroje úvěrů.

Státní ministr financí uvedl, že země bude muset přezkoumat svůj rozpočet, aby absorbovala potenciální dopad tohoto kroku.

Světová banka v úterý uvedla, že zákon, který ukládá trest smrti za určité sexuální akty osob stejného pohlaví, je v rozporu s jejími hodnotami a že zadrží nové financování, dokud nebude moci otestovat opatření k zamezení diskriminace v projektech, které financuje.

Světová banka má v Ugandě stávající portfolio ve výši 5,2 miliardy dolarů, ačkoli tyto projekty nebudou ovlivněny.

zákon proti LGBTQ, Vydáno v květnuTo bylo široce kritizováno místními a mezinárodními organizacemi pro lidská práva a západními vládami, ačkoli to je populární lokálně.

Museveni v prohlášení uvedl, že Uganda se každopádně snaží omezit půjčky a neustoupí tlaku zahraničních institucí.

Proto je nešťastné, že se Světová banka a další aktéři odvažují pomocí peněz donutit nás opustit naši víru, kulturu, zásady a suverenitu. Opravdu podceňují všechny Afričany.“

Museveni uvedl, že pokud by si Uganda potřebovala půjčit, mohla by využít jiné zdroje a že těžba ropy, o níž se očekává, že bude zahájena do roku 2025, by zajistila dodatečné příjmy.

Dodal, že doufá, že Světová banka své rozhodnutí přehodnotí.

Mladý ministr financí Henry Musasese ve čtvrtek parlamentu řekl, že vláda požádá parlament, aby hlasoval o revidovaném rozpočtu na období 2023-2024 (červenec-červen), aby odrážel potenciální fiskální dopad pozastavení půjček.

„Přijedeme za týden nebo tak… požádat o váš souhlas,“ řekl Musasise zákonodárcům.

V červnu Spojené státy Prosazování vízových omezení Na některé ugandské úředníky v reakci na zákon. Prezident Joe Biden také nařídil přezkoumání americké pomoci Ugandě.

(Zpráva Eliase Priyaparima). Střih Hereward Holland, George Obulutsa, Aaron Ross, Bernadette Boehm a Thomas Janowski