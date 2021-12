Česká dívčí zpěvačka Kuchelovsky Spvalky vydala své druhé album

Kuželovské Zpěvulky, český ženský sbor, vydal své druhé album, V Kuželově je žen jako maliny (V Kuselu jsou ženy… sladké jako maliny) Hornaco nabízí lidové písně, mezi které patří selské balady nebo verbuňky (náborové písně) s písní ze Strani.

Kuželovské zpěvulky vznikly v roce 2011, kdy ženy poprvé vystoupily během Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou. Od té doby ušli dlouhou cestu a po svém označeném debutu Kuželové písně, K desátému výročí chystají druhé album. „Písničky jsme vybírali společně se zaměřením na lásku“ říká Clara Holíková, členka sboru. „NevímNelze říci, kdo s celým nápadem přišel. Hodně nám to pomohlo, částečně od zpěváků a částečně od kapely. Využili jsme toho, že to hrají talentovaní kluci a navíc krásně zpívají. Mluvím jak o HCE Romana Hocheho, tak o HCE Marka Potěšila. Tak jsme s nimi zpívali tyto milostné písně. Tyhle dialogické milostné písně na Horňácku tolik nejsou, řekl bych, že je neuslyšíte často. Beru to jako úpravu, jinak se nebudeme snažit nic modernizovat, budeme zpívat jako obvykle v regionu Hornaco..“

Dnešní Kužełovské zpěvulky vytvořilo 9 žen: Klára Holíková, Erika Kolasiová, Klára Kostelonská, Miroslava Maková, Magdalena Miková, Veronika Miková, Marie Bomigalová, Adéla Setlarová A Markta Sedlov, z nichž někteří začali v roce 2005 společně studovat na kuchelovské škole. Alběta Matulové. Uměleckým vedoucím sboru je Martin Kománek.

Album obsahuje soubory Hornaco Symbol a sóla Díky Richardovi A Martinova kampaň, A především mužský sbor z Kuželova.

