Bruins potvrzuje, že Ondrej Kase je u konce sezóny 2021

27. února 2020; Boston, Massachusetts: Pravé křídlo Bostonu Bruins Ondrej Cassie (28) bruslí žezlo proti Dallasu Stars během první třetiny v TD Garden. (Winslow Townson-USA DNES Sports)

Ve druhém kole již počtvrté v řadě jsou Boston Bruins opatrně optimističtí, že v kvalifikaci Stanley Cupu 2021 budou mít v pozadí alespoň jednu nebo dvě ze svých zraněných mrtvol.

Ale v případě křídla Ondřeje Kaseho, jehož poslední pokus o návrat na scénu trval jen dvě funkční období, se letos v létě zavřely dveře vzrušení a od příští sezóny i po ní je to daleko od velké neznáma.

„Ne,“ řekl v pondělí generální manažer Bruins Don Sweeney, když byl dotázán na dostupnost Kase v této sezóně. „Ondřej to také odstavil a nebude to součástí dostupnosti, abychom mohli pokračovat v kvalifikaci.“

Kase se zranil ve druhém utkání sezóny, když dorovnal z Devils Miles Wood nahoře a před návratem do B týmu 10. května chyběl 52 zápasů kvůli otřesům mozku. Myslí si, že se Kase potýkal s menšími problémy s “ úpravou“, ale později připustil, že jsou zpět na prvním místě, pokud jde o Kaseovo zdraví poté, co se nedokázali vrátit na led kvůli jakýmkoli praktikám nebo dokonce sólovému bruslení.

(Nejasnou) špatnou zprávou pro tyto neúspěchy je, že Kase a Bruins udělali vše, co bylo v jejich silách, aby Kase hladce skočil zpět do ohně her NHL. Nedali mu plán jakéhokoli druhu a Kase byl upřímný o tom, jak se cítil, dokonce v jednu chvíli podpořil svou víru, že je konečně připraven poté, co se cítil dobře. Celý jeho návrat však trval 6:49.

Problémy s otřesy Kase nejsou nové. Po příchodu do Bostonu s významnou historií zranění je tento poslední otřes mozku považován za pátý zdokumentovaný otřes jeho kariéry. Ve věku pouhých 25 let je to opravdu děsivé.

A co to znamená pro Kase, který nastoupil v celkem 20 zápasech (9 základní části, 11 play-off) s Bruins, bude v této sezóně na co koukat.

Volný agent s omezeným přístupem čeká, metoda odeslání kvalifikované nabídky bude Kase stát Bruins 2,6 milionu dolarů. To se téměř jistě nestane, protože úplná platba otazníkem ve výši 2,6 milionu dolarů pravděpodobně nevypadá, že by něco bylo v jejich kormidelně, vzhledem k dalším vyšším rozhodnutím, která přijdou v této sezóně. (Výzvy suspendovaných volných hráčů, Taylor Hall, David Craigie a Touka Rusk v seznamu mimosezónních priorit Sweeney.)

Bude ale zajímavé sledovat, zda B, kteří se rozešli od prvního kola roku 2020 a chtějí Axela Anderssona převzít Kase (a zbavit se smlouvy Davida Backese), mají zájem vrátit Kase na jeden rok Dohoda o „loterii“. A trochu peněz. Bruins si vždy vážili toho, co by zdravý Kase mohl do týmu přinést, a přestože se jedná o zjevný problém, pokud by se to dalo udržet za zlomek jeho současného platu, měli byste zvážit, co by B zkoumali.

Toto rozhodnutí může být také způsobeno Kaseovým zdravím, ale český křídlo, které za svou kariéru vydělalo více než 9 milionů dolarů, se téměř jistě dostane na kariérní křižovatku, kde bude muset své dlouhodobé zdraví dát přednost svému zaměstnání.

Kase zaznamenal od sezóny 2016-2017 v 20 zápasech Bruins pět asistencí, 43 gólů a 97 bodů v 207 zápasech kariéry.

Tay Anderson je spisovatelka a publicistka na 985TheSportsHub.com. Jakékoli vyjádřené názory nemusí nutně odrážet názory 98.5 The Sports Hub, Beasley Media Group nebo jakýchkoli přidružených společností. Křičel na něj na Twitteru: Vložte tweet