Roki Sasaki nabízí českému hráči po úderu na kurtu bonbóny

Willy Escala byl viditelně v bolestech poté, co Rocky Sasaki během sobotního Baseball Classic běžel rychlostí 101 mil za hodinu, ale český útočník to nakonec zvládl.

Japonský lukostřelecký fenomén Escala druhý den ráno rozdal dva obrovské pytle bonbónů v souladu s japonskou tradicí dávat dárek po úderu nadhozem.

V neděli ráno týmový hotel České republiky zastavil Sasakiho, možná nejtvrdšího vrhače ve WBC, a učinil mírovou nabídku Escalovi. Escala také dostal autogram a focení s 21letou divou.

WBC:Joey Meneses se stal přes noc mexickým hrdinou, když porazil tým USA

„Je to součást hry a opravdu se to stává, víte, když jsou lidé zasaženi,“ řekl Escala Řekněte MLB.com. „Takže to od něj bylo opravdu milé, že vyšel ven a jen se omluvil a ujistil se, že jsem dobrý.“

Escala si po zbytek turnaje ponese také velkou modřinu – umístěnou pod levým kolenem.

„Jsem opravdu rád, že jsem se s ním setkal a ukázal mu modřinu,“ řekl Escala. „Byl to tak skvělý člověk; přinesl mi spoustu občerstvení. Nyní je sdílím s týmem, takže to bylo opravdu zábavné, ale také skvělé.“

Sasaki je považován za jednoho z nejchytřejších mladých lukostřelců na světě. S Chiba Lott Marines z Pacifické ligy v minulé sezóně šel 9:2 s ERA 2,02, když ve 129 směnách nadhodil 173. V dubnu předvedl perfektní hru.