Spojené státy a Katar potvrzují, že bylo dosaženo dohody ohledně rukojmích Hamasu

Spojené státy a Katar v neděli naznačily, že jsou blízko dosažení dohody o propuštění velkého počtu civilních rukojmích zadržovaných Hamasem v obleženém pásmu Gazy.

Očekává se, že jakýkoli průlom povede k několikadennímu zastavení izraelského útoku na Gazu a zvýšení tolik potřebné pomoci v pobřežní enklávě, která trpí zhoršující se humanitární krizí.

Nepříjemná situace asi 240 rukojmích znásobila trauma Izraelců a stala se politicky citlivým tématem pro premiéra Benjamina Netanjahua, který prosazuje ofenzívu proti Hamásu, zatímco rodiny zajatců tlačí na jeho vládu, aby udělala více pro zabezpečení svých svoboda. .

Zástupce amerického poradce pro národní bezpečnost Jonathan Viner uvedl, že Washington věří, že je „blíže, než jsme byli my, k dosažení konečné dohody“, a dodal, že mnoho oblastí neshod, „které dříve existovaly, bylo zúženo“.

Bidenova administrativa a Izrael se bránily rostoucím výzvám k příměří ve válce s Hamásem a místo toho trvaly na tom, že jakékoli zastavení izraelských vzdušných a pozemních útoků na Gazu přijde až poté, co palestinské islámské hnutí souhlasí s propuštěním velkého počtu zadržovaných civilních vězňů. . Při útoku 7. října.

Na tiskové konferenci pozdě v neděli mluvčí IDF admirál Daniel Hagari ukázal to, co nazval „konkrétními důkazy“, že Hamás ukryl nejméně dvě rukojmí v nemocnici Shifa v Gaze, kam IDF v posledních dnech zaměřily svou ofenzívu. .

„Izraelská armáda má morální povinnost přivést každého, každého z našich rukojmích zpět domů,“ řekl Hajari. „Nebudeme odpočívat, dokud to neuděláme.“

Rozhovory zaměřené na propuštění civilních vězňů jsou usnadněny s Katarem, spojencem USA, který hostí politickou kancelář Hamásu v Dauhá. Vyjednavači se dříve domnívali, že jsou blízko k dosažení dohody, ale rozhovory se zastavily kvůli neshodám mezi Izraelem a Hamásem.

Poradce Bílého domu pro Blízký východ Brett McGurk a šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premiér Kataru, v neděli © Katarská tisková agentura/AFP prostřednictvím Getty Images

Katarský premiér Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani v neděli v Dauhá novinářům řekl, že „v posledních několika dnech došlo k dobrému pokroku“. Dodal, že mezi Izraelem a Hamásem stále existují drobné překážky k dosažení dohody.

Brett McGurk, poradce Bílého domu pro Blízký východ, v sobotu na konferenci v Bahrajnu řekl, že zastavení izraelského útoku na Gazu a zvýšení humanitární pomoci a paliva pro pásmo „přijde, až budou rukojmí propuštěni“.

Izrael uvalil blokádu na Gazu a jeho síly pronikly do pásma od chvíle, kdy zahájil svůj útok poté, co Hamás zabil asi 1200 lidí při svém útoku na jižní Izrael ze 7. října, podle izraelských představitelů.

Podle palestinských představitelů bylo při izraelských náletech na Gazu zabito více než 13 000 lidí, zatímco představitelé Organizace spojených národů varovali před katastrofickou humanitární krizí v Pásmu, které obývá 2,3 milionu lidí, uprostřed vážného nedostatku potravin, vody, paliva a léků. . .

Dohoda, která zaručuje propuštění velkého počtu civilních rukojmích zadržovaných Hamásem, by vedla Izrael k tomu, aby na několik dní zastavil svou ofenzívu a umožnil dodat pásmu více pomoci. Hamás také požaduje propuštění řady palestinských žen a dětí zadržovaných v izraelských věznicích.

Lidé blízcí vyjednávání říkají, že rozhovory pokračují, ale stále tápou v detailech. Zdroj obeznámený s jednáním uvedl, že mezi ně patří požadavek Hamasu na pětidenní příměří, izraelský požadavek na kratší příměří a otázka, kam půjdou propuštění palestinští vězni.

„Mantra, že nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše, skutečně platí, a my jsme zatím nedosáhli dohody,“ řekl Feiner v neděli Face the Nation CBS. „Dokud se to nestane, víš, nebudeme zveřejňovat všechny podrobnosti.“

Michael Herzog, izraelský velvyslanec ve Spojených státech, řekl pro ABC „This Week“, že doufá, že Hamás bude schopen propustit velký počet rukojmích „v nadcházejících dnech“.