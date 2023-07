Markéta Vondroušová je wimbledonská finalistka tetování a trenérka

Markéta Vondroušová se v sobotním finále Wimbledonu utká s Anne Japierovou

Když není v akci WUDA Tour, je zaníceným tatérem

Letmý pohled do rodokmenu Vondroušových měl přinést známky budoucího šampiona.

Dcera Jindrisky Andrové, někdejší velké volejbalové hvězdy Slavie Praha, a vnučka Františka Frkina, mistra ČR v pětiboji z roku 1935, není překvapením, že se mladá Markéta obdařila každým sportem.

„Začala hrát florbal a hned začala dávat góly do školy,“ vysvětlil její otec David. tenisovysvet.cz.

„Je skvělá v běhání nebo hraní fotbalu s kluky. Když jsme jí dali do ruky pingpongovou pálku, okamžitě začala vyhrávat.

Otec David a matka Jindřiška se rozvedli, když mu byly tři roky, ale brzy bylo rozhodnuto odložit všechny neshody stranou, aby mu pomohly maximalizovat sportovní příležitosti.

Módní sportovní hvězda Vondroušová je nadšencem tetování a vlastní více než 200 párů tenisek.

Vondroušová vyrostla v malém městě Sokolov v České republice

„Od začátku bylo mojí vizí, aby Markéta mohla sportovat na té nejvyšší úrovni. Bylo vidět, že na to má,“ dodal otec, který byl hnacím motorem toho, že začala s tenisem ve čtyřech letech.

„S Denisem jsem měl dobrý vztah. Nikdy jsem to nehrál závodně, ale měl jsem vysportovaného dědu, který to se mnou začal hrát rekreačně ve dvanácti letech,“ vysvětlil.

„Vytáhl ze skříně dřevěnou raketu a o prázdninách jsme vždycky hráli. Od mozolů jsem měl vždycky krvavé ruce, ale moc mě to bavilo.

Vondrousová vyrůstala v Sokole, malém městě v České republice, dvě hodiny od Prahy a nedaleko německých hranic.

Rychle se stal tématem na juniorských turnajích, a když se chopil iniciativy a odcestoval do Prahy trénovat ve 14 letech, nemělo smysl pokračovat v cestování jako teenager.

Antuka – a ona – je její oblíbený povrch, na kterém vyrostla, takže když se v roce 2019 dostala do finále French Open, připadalo jí to jako přirozená cesta k prosperitě.

Tráva, povrch, který dříve popsala jako „nemožný“ vyniknout, nebyl součástí scénáře.

Navzdory svým šesti výhrám a postupu do finále Wimbledonu stále drží rekord ve ztrátách na trávě, když má 10 výher a 11 proher. Svým prvním sobotním grandslamem může srovnat pole.

Vondroušová, bývalá juniorská světová jednička, je sama o sobě klidná a tichá postava. To jsou dvě vlastnosti, které jí dobře sloužily, a všichni trenéři mládeže zaznamenali její vyrovnanost na kurtu, díky níž vyčnívala mezi svými vrstevníky.

Ale i když je velmi nenápadná, je to Dennisova soukromá povaha, která je podmanivá. To je jeden z důvodů, proč je ráda, že se vrátila z fotbalu.

Vondroušová zveřejnila svou fotku v bikinách v roce 2022, na každé paži má jen několik tetování.

Nyní je česká hvězda na Wimbledonu nabarvená několika tečkami

Stále drží nepřekonatelný rekord na trávě s 10 výhrami a 11 prohrami před finále.

Přestože má introvertní stránku, Vondroušová se vyjadřuje jinak a brzy našla nohy v Praze.

V 16 letech potkala svého manžela Stephena Simka, IT manažera, když žonglovala se školou navrženou tak, aby jí pomohla v pokroku vedle tenisu.

Svůj milostný románek začal tetováním, po kterém viděl své tělo jako čmáranici, s různými vzory, s tetovací pistolí a tyčí a údery.

‚Svůj první jsem dostal k narozeninám, když mi bylo 16 a nevím, prostě jsem cítil, že chci víc!‘ Vondroušová to řekla BBC.

„Je to pro mě umění a mám 3 nebo 4 (zelené umělce) a jezdím do Prahy.“

Co se týče jejích mnoha návrhů – často si vybírá, kolik toho na veřejnosti odhalí.

Jedna, viditelná na jejím pravém tricepsu, hlásá „No Rain, No Flower“.

Je to vhodné pro hráče, který se před 12 měsíci zranil v tomto zápase a sleduje to jako my.

Symbolicky tetování znamená, že budete muset projít těžkostmi, abyste později udělali cestu pro dobré časy. Vondroušové, poražené finalistce French Open a olympijských her, se hodí.

Vondroušová, kterou trénuje Jan Mertt, už na French Open byla a ví, jak je důležité zmírnit tlak.

Manžel Markéty Vondroušové se po vynechání Wimbledonu dostane do sobotního finále

Manžel Vondrušové se doma stará o jejich kočku Sphynx

Japier (nahoře) slaví poté, co porazil Arinu Sabalenkovou a dostal se v sobotu do finále Wimbledonu

Ať už mluví o své zálibě v nakupování tenisek – řekl Mail Sport v roce 2019, že vlastnil více než 200 párů – nebo se podělil o příběhy o svých mazlíčcích Brownie buck a Frankie the Sphynx cat, to vše pomáhá zvednout tíhu očekávání.

Brownie žije u babičky, ale nový přírůstek do rodiny Frankie je s manželem v Praze. To mu bránilo přijít na SW19.

‚On [Simek] Zítra přijdu se sestrou. Poté, co jsme v semifinále porazili Elinu Svitolinovou, jsme poslali SMS hlídačce koček, aby přišla k nám domů.

Šimek jen zřídka cestuje se svou ženou na turné, místo toho zůstává doma s kočkou a drží se stranou pozornosti.

Ale jeho postava je velmi přítomná, je jím pobídnuta, aby jí pomohl překonat trápení ve čtvrtfinále s Jessicou Pegulaovou.

Finalista French Open z roku 2019 prohrával v rozhodujícím setu proti Američanovi 3:1, když byla hra na více než 20 minut přerušena kvůli předpovídanému dešti, který zavřel střechu na kurtu číslo.

Vondroušová si během nečekané přestávky telefonovala s manželkou Šimkovou a po restartu prohrávala 4:1 a vysloužila si brejk, aby mohla pokračovat ve své nejlepší jízdě v All England Clubu 6:4, 2:6. výhra 6-4.

„Svého trenéra jsem opravdu neviděl,“ řekl o zpoždění počasí. „Byl jsem v čekárně sám.

„Trochu jsem si popovídala se svým manželem. Mluvili jsme po telefonu. Řekl jen: ‚Zkuste bojovat, hrajete dobře, hrajete dobře.‘

‚A je to. Myslím, že pauza opravdu pomohla. Bylo to dobré.

Vondroušová se 16. července 2022 provdala za Štefana Šimka

Kočka Šimka a Vondroušové se jmenuje Frankie

Šimek (vlevo) poletí se sestrou Vondroušové za ní v jejím druhém finále Slamu.

Měla brejkovací bod 5:1. Nemáte dobrou náladu. Věřil jsem si.

„Po zápase jsem tomu nemohl uvěřit.“ Nemohl jsem zadržet slzy.“

Přes veškerou genetiku a bohatou rodinnou historii je Vondroušová nenasazenou jedničkou ve finále Wimbledonu proti Ons Zapierovi v éře Open. Světová 42. hráčka Vondroušová je druhou nejníže umístěnou hráčkou, která se dostala do finále Wimbledonu od zavedení žebříčku WTA v roce 2018, za Serenou Williamsovou (č. 181).

Vítěz si odnáší 2,35 milionů liber… Pokud byste chtěli do sbírky ještě pár trenérů, nešlápněte vedle.