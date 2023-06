Mohly by se zbytky Cindy vyvinout v novou tropickou depresi nebo subtropickou bouři poblíž Bermud?

Tropická bouře Cindy se v neděli v noci rozplynula nad Atlantickým oceánem, ale Národní centrum pro hurikány (NHC) sleduje její zbytky pro možnou přestavbu koncem tohoto týdne.

NHC uvedlo, že oblast nízkého tlaku spojená s kdysi tropickou bouří Cindy produkuje neregulovaný déšť a bouřky více než 400 mil jižně od Bermud.

Očekává se, že silné větry v horních úrovních zabrání přestavbě systému během příštího dne nebo dvou. NHC však uvedlo, že podmínky prostředí by mohly být v příštích sedmi dnech příznivější pro postupnou přestavbu.

Očekává se, že systém se bude postupně přesouvat na sever přes západní Atlantský oceán a ve čtvrtek projde poblíž Bermud.

NHC dává Cindyině relikvii 10% šanci, že se vyvine během příštích 48 hodin, a 30% šanci, že se vyvine během příštích sedmi dnů.

Od Cindy k Donovi?

Přestože oblast přeháněk a bouřek, kterou NHC monitoruje, byla kdysi Tropická bouře Cindy, pokud by byla přestavěna na tropickou bouři, dostala by nové jméno: Dawn.

Je to proto, že to, co zbylo ze Cindy, již nemá oblast oběhu.

Pokud se tedy bouřky rekombinují a vytvoří novou tropickou depresi nebo bouři, dostanou nové číslo (Tropická deprese pět) a poté nové jméno (Tropická bouře Don).