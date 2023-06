Vědci učinili na vzdáleném Měsíci překvapivý objev

Na jednom z nejnepravděpodobnějších míst v galaxii byl nalezen základní stavební kámen pro život.

podle Nedávná studie Enceladus, ledový měsíc obíhající Saturn, byl zveřejněn 14. června v časopise Nature. Může mít oceán plný fosforu, prvku, který na jiných planetách dříve nebyl zjištěn. Mezinárodní tým výzkumníků, který vedl papír Použijte Cassini Cosmic Dust Analyzer nebo CDA ke studiu ledových částic Enceladu, které se dostaly do Saturn Světelný „E kroužek“.

Zpočátku geochemické modelování týmu naznačovalo, že fosfáty mohou být vzácné, ale nedávná studie odhalila, že koncentrace fosfátů by mohla být „nejméně 100krát vyšší v oceánských vodách tvořících měsíční pól než v pozemských oceánech“. Podle NASA je fosfor nezbytný pro naši DNA a často se nachází v kostech, buněčných membránách a planktonu. Přítomnost tohoto prvku také naznačuje, že Enceladus nemusí být jediným ledovým světem, který ukrývá schopnost vytvářet život.

„Vysoké koncentrace fosfátů jsou výsledkem interakcí mezi tekutou vodou bohatou na uhličitany a skalnatými minerály na dně oceánu na Enceladu a mohou se vyskytovat i na řadě dalších oceánských světů,“ řekl planetární vědec a geochemik z Jihozápadního výzkumného ústavu Christopher Glenn. NASA. „Tato klíčová složka by mohla být dostatečně bohatá na to, aby podporovala život v blízkosti Enceladu; to je úžasné zjištění pro astrobiologii.“

Po léta byli vědci tímto měsícem zmateni. v roce 2015Výzkumníci CDA zjistili, že Enceladus produkoval oblak vody a horniny bohaté na oxid křemičitý, což naznačuje, že pochází z oblasti „hydrotermální aktivity“.

Bez ohledu na to se vědci stále snaží pochopit, co přesně tento nový objev znamená.

„Přítomnost přísad je nezbytná, ale nemusí stačit k tomu, aby mimozemské prostředí hostilo život,“ pokračoval Glenn. Zda život vznikl v okolí Enceladu, zůstává otevřenou otázkou.