Alergická reakce způsobená parazity opět upozorňuje na vyrážku zvanou „svědění plavců“

(Aktualizace: Přidáno video a komentáře od odborníka na ochranu životního prostředí)

Bend, Ur. (KTVZ) – Ve středním Oregonu je velká vodní aktivita a to může přijít s mnoha varováními, včetně varování před něčím, čemu se říká „svědění plavců“.

V pátek na přehradě Wickiup si vodáci a plavci užívali vody. Někteří nedávní návštěvníci však hlásili okresu Deschutes, že jejich mazlíčci po nějaké době ve vodě zřejmě svědili.

„Souvisí to s životním cyklem šneka na částečný úvazek,“ řekl v pátek odborník na veřejné zdraví z Deschutes County John Mason. „Hlemýžď ​​to shodí a pak začne hledat množství teplé vody, kterou by přenesl.“

Při hledání takového hostitele se parazitický červ může přichytit na zvíře, ptáka nebo člověka a způsobit to, co se běžně nazývá „svědění plavců“, vyrážku, která se může časem objevit v jezerech nebo rybnících.

„Probodne vaši kůži a způsobí to alergickou reakci,“ řekl Mason. „Nemůžeš z toho onemocnět, ale bylo by to nepříjemné – něco jako štípnutí od komára.“

Příznaky svědění plavců zahrnují malou červenou vyrážku na kůži – a samozřejmě svědění.

Mason dodal: „Jedním ze způsobů, jak si můžete nohy pořezat, je opláchnout si nohy. Opláchněte oblasti, které byly v mělké vodě, naneste čistou vodu a velmi energicky naberte žínkou, a toto tření rozbije ty, které nedosáhly celého těla.“ noha.“

Řekl, že svědění plavců můžete léčit kalamínovým krémem nebo Benadrylem. Mívá vliv na děti více než na dospělé – protože děti si hrají v mělkých vodách, tam mají organismy tendenci žít.

jáS největší pravděpodobností do týdne odezní a ve většině případů nebude vyžadovat lékařskou péči.

Další informace o tom, co se také nazývá dermatitida brady, viz Navštivte tento web FDA.