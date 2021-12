Stopy staré 120 milionů let odhalují rychlého, děsivého dinosaura

Paleontologové ve Španělsku analyzovali dvě sady zkamenělých dinosauřích stop a vypočítali rychlost zvířat v době tvorby grafiky. Tým zjistil, že dinosauři, kteří vytvořili otisky prstů, se mohli pohybovat rychlostí přibližně 28 mil za hodinu, což je rychlost, která se rovná rychlosti nejrychlejších lidí na světě.

Samozřejmě, že lidé jako Usain Bolt mohou dosáhnout těchto rychlostí pouze na krátkou dobu; Dinosauři, kteří vytvořili stopy, by urazili delší vzdálenosti. Teropodi – jako dvounozí dinosauři, kteří byli obecně masožraví T rex a velociraptor – budou se muset rychle pohybovat, aby chytili svou kořist. Výzkum týmu se týkal zkamenělých stop zveřejněno ve vědeckých zprávách.

Biomechanika dinosaurů prozradí paleontologům mnohé o ekologii dávné minulosti a vývoji druhů. Chování je něco, co se těžko studuje dinosauřiVedoucí autor Pablo Navarro-Lorpis, paleontolog z University of La Rioja, Řekl to agentuře Associated Press. „Myslím, že tento druh výsledku je velmi důležitý pro zlepšení tohoto druhu znalostí.“

v září, jiný tým zjistil, že dvounohí dinosauři, jako jsou ti, jejichž stopy byly nedávno studovány, pravděpodobně používali ocasy k vyvažování při změně své hybnosti, což je vlastnost, kterou někteří ptáci (moderní dinosauři) vykazují dodnes.

Modely teropodního dinosaura, Tyrannosaurus rex, v Americkém muzeu přírodní historie v roce 2019. Fotografie : Drew Angerer ( Getty Images )

Ruiny byly nalezeny v severním Španělsku, na místě zvaném La Rioja. Dochovala se ve dvou cestách, jedna sestávala ze šesti stop a druhá sestávala ze sedmi. Všechny stopy jsou tříprsté a dlouhé asi stopu.

Tým vypočítal rychlost zvířat měřením jejich rozestupu mezi Stopy A Odhad výšky kyčlí zvířete. (Výzkumníci se domnívají, že výrobci kolejí byli poblíž 6 až 6,5 stop A 13 stop až 16 stop nos k ocasu.) Průměrná délka těchto stop Bylo to 265 centimetrů, tedy asi 8,7 stopy. Průměrná délka kroku Usaina Bolta je 247 cmnebo asi 8,1 stopy.

Tým porovnal nedávné stopy a vypočítané rychlosti dinosaurů, kteří je udělali, se stopami jiných známých teropodů, aby získali představu o tom, jaký druh zvířete je mohl vyrobit. Přestože paleontologové nebyli schopni deklarovat konkrétní druh, ve výzkumném dokumentu uvedli, že stopy odkazovaly na „teropody střední velikosti, jiné než ptáci“.

Výrobci tratí na území dnešního Španělska patřili k nejrychlejším dosud známým dinosaurům. Do vedení se ale tak úplně nedostali. Tato pocta patří skupině dinosaurů Zanechání otisků prstů na území dnešního Utahu. Tato zvířata se pohybovala rychlostí přes 30 mil za hodinu, když zanechala své stopy.

