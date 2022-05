Rusku pravděpodobně dojdou bezpilotní letouny, což brání velké válečné průzkumné strategii: Spojené království

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

války na Ukrajině Poháněno dělostřelectvem a schopnostmi bezpilotních letounů, které doporučují představitelé západní obrany, ale podle britského ministerstva obrany v sobotu může Rusku dojít „klíčová“ bezpilotní letadla (UAV).

Ministerstvo obrany uvedlo, že drony se ukázaly být zranitelné vůči ukrajinským i ruským silám. Ale zatímco Kyjev spoléhal na spojenecké země, že budou nadále poskytovat vojenskou pomoc ve válce proti Moskvě, Ruským silám zabránily tvrdé sankce zachování potřeb dronů.

Ministerstvo poznamenalo, že omezená domácí výroba bezpilotních letounů v Rusku může bránit klíčovým komponentám jeho strategie průzkumu.

Rusko se pokusilo zavést koncept „průzkumného úderu“. [that] Uvedlo to ministerstvo v Sýrii, které pomocí průzkumných dronů identifikuje cíle, které budou zasaženy bojovými letouny nebo dělostřelectvem. „Je pravděpodobné, že Rusko bude čelit nedostatku průzkumných dronů vhodných pro tuto misi.“

Ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko se do značné míry nadále vyhýbá vyslání pilotovaných letů nad Ukrajinu, protože jeho systém protivzdušné obrany zůstává nedotčen.

Ministerstvo dospělo k závěru, že „pokud Rusko bude i nadále ztrácet drony současným tempem, zpravodajská, sledovací a průzkumná kapacita ruských sil se bude dále zhoršovat, což negativně ovlivní operační efektivitu“.

Letecké útoky a bombardování z velké části ovládaly ruskou strategii na Ukrajině, kterou razila téměř 90 dní.

Vysoký představitel americké obrany tento týden novinářům řekl, že Pentagon odhadl snížený počet bojových letů na východní a jižní Ukrajině, i když je to částečně kvůli počasí, které úředník uvedl.

„Nevidíme stejný počet útoků na Mariupol nebo v jeho blízkosti a samozřejmě si myslíme, že to souvisí s jejich názorem, že tam odpor téměř skončil,“ řekl ve čtvrtek novinářům představitel obrany.

Dokonce i Ukrajinci Připustil, že nepřátelské akce v Mariupolu „Je konec,“ dodal úředník s tím, že bylo „logisticky logické“ omezit ruské bombardování pobřežního města.

Letecké útoky nadále hrají hlavní bojovou roli mimo Charkov v severovýchodní oblasti země, protože ukrajinské síly zatlačily ruské síly zpět k jejich hranicím.

Američtí představitelé obrany vyhodnotili, že Rusko dosáhlo „přírůstkových“ zisků v oblasti Donbasu a podél Černého moře.

Tiskový mluvčí Pentagonu John Kirby v pátek novinářům řekl, že pokrok je pomalý a že Rusko je stále pozadu v tom, co doufá, že nyní bude, pokud jde o strategický pokrok.

„Je to postupné, je to pomalé, je to nerovnoměrné a Ukrajinci neustále ustupují,“ dodal.