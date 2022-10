Pákistánská volební komise diskvalifikovala bývalého premiéra Imrana Khana | Novinky o Imranu Chánovi

Islámábád, Pákistán – Pákistánská volební komise (ECP) jednomyslným rozhodnutím usvědčila bývalého premiéra Imrana Khana ze spáchání „korupčních praktik“ a bylo mu odepřeno jeho členství v parlamentu.

Chánův Tehreek-e-Insaf Pákistán páteční rozsudek okamžitě odmítl a vyzval své příznivce, aby vyšli do ulic.

Faisal Farid Chaudhry, který je součástí právního týmu v PTI, řekl Al-Džazíře, že čekají na podrobné rozhodnutí, než podají odvolání k Nejvyššímu soudu v Islámábádu. Uvedl také, že mají v úmyslu zpochybnit působnost komise k vydání takového rozhodnutí. „Napadneme jejich jurisdikci a pravomoc vydat toto rozhodnutí,“ řekl.

Žalobu podal na Khana v srpnu člen pákistánské muslimské ligy Nawaz, který tvrdil, že bývalý premiér nakoupil dary od zahraničních hodnostářů ze státního skladu dárků (nazývaného také Tochakhana), ale majetek v prohlášeních nezveřejnil. k tělu.

Chaudhry popsal rozhodnutí PCP jako „trapné“ a „plácnutí do tváře“ pro lid Pákistánu.

„Toto rozhodnutí není pouze útokem na Imrana Chána. Je to útok na pákistánskou ústavu a její lid,“ řekl novinářům.

Khan, který byl v dubnu odvolán z funkce parlamentním hlasováním o nedůvěře, obvinil komisi z podjatosti a označil jejího předsedu Sikandar Sultan Raja za zaujatý vůči němu a jeho straně.

Poté, co byla jeho vláda svržena, Khan pořádal shromáždění po celé zemi, aby požadoval předčasné volby. Jeho verze získala významnou podporu, hnutí PTI drtivě zvítězilo v doplňovacích volbách, které se konaly v červenci a říjnu.

Termín nezpůsobilosti nebyl okamžitě jasný. Kanwar Dilshad, bývalý federální tajemník komise, řekl Al-Džazíře, že podle jeho názoru rozhodnutí znamená, že Khan je „prozatím nekvalifikovaný“.

„Můj názor je, že rozsudek je platný pro tuto schůzi parlamentu, která bude pokračovat do srpna 2023. To znamená, že přes vítězství v nedávných dílčích průzkumech nebude moci zasedat v parlamentu,“ řekl.

Dilshad dodal, že komise má široký mandát, který umožňuje instituci projednat případ související s korupčními praktikami a poslat jej v případě rozsudku o vině k soudu.

Kontroverze Toshakhana

Kontroverze Tuchakhana propukla loni, když vyšlo najevo, že Khan a jeho manželka Bushra Bibi koupili dárky od Tuchakhany a později je prodali na trhu za zvýhodněné ceny.

Hnutí za spravedlnost a usmíření, které bylo v té době vládnoucí stranou, zpočátku vyjádřilo neochotu prozradit podrobnosti o darech daných Khanovi a tvrdilo, že by mohly ohrozit zahraniční vztahy Pákistánu.

Gift Depot je vládní oddělení založené v 70. letech 20. století, které uchovává dary, které vládcům, politikům, vládním úředníkům a zaměstnancům dávají hlavy států a další zahraniční hodnostáři.

Toshakhana pravidla říkají, že všechny dary musí být dány k přísaze. Lze jej však zakoupit později. Přestože prodej dárků není zcela nezákonný, mnozí jej považují za nemorální a morálně nesprávný.

Případ proti Chánovi uvedl, že expremiér během svého působení v úřadu obdržel 58 krabic obsahujících různé předměty.

Mohsin Nawaz Rangha, předkladatel petice ze strany PML-N, řekl, že bývalý premiér je ze zákona povinen na konci každého fiskálního roku výboru deklarovat veškerý majetek, který vlastní on, jeho manželka a ti, kdo jsou na nich závislí.

Odkaz argumentoval, že pokud tak neučiní, Khan je „nečestný“, a tím ho připravil o doživotní účast v parlamentní politice podle pákistánské ústavy.

Khan byl také obviněn z „záměrného“ skrývání darů, které koupil od Tuchakhany, ale později se přiznal k prodeji těchto darů, aniž by úřadům prozradil podrobnosti.

Nejvyšší soud v přelomovém rozsudku před pěti lety prohlásil tehdejšího premiéra a předsedu hnutí Naváz Šaríf za „nečestného“, zbavil ho funkce a doživotně mu zakázal vykonávat parlamentní politiku.

Politický analytik Mahmal Sarfaraz z Láhauru uvedl, že rozhodnutí výboru poškodilo Khana „politicky“.

Jeho obraz byl vždy čestným mužem, ale nyní mu zůstane známka „zkorumpovaných praktik“. To samozřejmě neznamená, že to jeho příznivci koupí, protože PTI už dlouhou dobu sleduje ECP a hlavního volebního komisaře, takže to budou považovat za „zaujaté“ rozhodnutí,“ dodala.

Sarfaraz však poznamenal: „Když byl Nawaz Sharif diskvalifikován, PTI to oslavovalo, protože jim to prospělo.

„Nyní lze položit otázky, zda Khan může zůstat šéfem strany, nebo ne, protože Sharifovi nebylo dovoleno pokračovat ve vedení své strany poté, co byl diskvalifikován.“

Právní expert Hasna Malik také namaloval v nadcházejících dnech potenciálně znepokojivý portrét šéfa PTI.

„ECP v rozsudku postoupil případ k soudu prvního stupně. Pokud však bude Khan u soudu shledán vinným z korupčních praktik, může být uvězněn maximálně na tři roky.“