Vytažení Call of Duty ze Steamu bylo „neúspěchem“

V novém podání od společnosti Microsoft podrobně popisuje „zjištění" a „závěry" společnosti po soudu Poslední vítězství u soudu v. Federal Trade Commission Výrobce Xboxu to odhalil Volání povinnosti Odchod ze Steamu byl součástí plánu Activisionu na růst Battle.netu. Ale podle dokumentů byl tento kontroverzní krok „fiaskem".

V roce 2018 Activision oznámil, že PC verze Call of Duty: Black Ops 4 Obejde Steam a spustí se výhradně na službě Battle.net od Blizzardu. A po pět let se Activision tohoto plánu držel, i když to fanoušky frustrovalo. Poté v roce 2022 Activision obrátil kurz a propuštěn Call of Duty Modern Warfare II na Steamu. Udělala to proto, že jí tolik záleželo na fanoušcích a chtěla udělat něco hezkého? Ne, ukázalo se, že vydavatel plánuje rozšířit Battle.net Volání povinnosti Selhalo to a Activision to po několika letech snažení vzdal.

Informace pocházejí ze soudního podání ze dne 13. července od společnosti Microsoft, které je součástí Její probíhající právní bitva je proti Federální obchodní komisi Kde se vládní entita snaží zabránit Microsoftu v tom, aby pokračoval ve svých plánech Kupte si Activision Blizzard za 69 miliard dolarů. V novém dokumentu používá právní tým Microsoftu dva příklady, aby demonstroval, že „platforma“ (která zahrnuje konzole, digitální obchody a streamovací herní služby) nemusí Volání povinnosti Dosáhnout úspěchu a to „dostat se“ do oblíbené FPS série úspěch nezaručí.

Volání povinnosti Ukončení Steamu nikomu nepomohlo

Microsoft zdůrazňuje rozhodnutí společnosti Activision pro rok 2018, které je třeba učinit treska Battle.net exkluzivně na PC jako „fiasko“. Důvodem kontroverzního kroku bylo „přitáhnout uživatele do obchodu s PC her Activision Blizzard a růst“ Battle.net, vysvětluje nové podání. To se však neprosadilo a měsíční aktivní uživatelé Battle.net „zůstali relativně konstantní po dobu, kdy k němu měl exkluzivní přístup“. Volání povinnosti. Měsíční aktivní uživatelé Steamu ve stejném časovém období stále více rostli a zvýšili se z 67 milionů uživatelů v roce 2017 na 132 milionů uživatelů v roce 2021.

Právní tým Microsoftu se snaží udělat toto Volání povinnosti Pro úspěch to není podstatné, a i když ho platforma má, neznamená to, že platforma zaznamená výrazný nárůst počtu zákazníků. Tedy podle Microsoftu, i kdyby ano Volání povinnosti Exkluzivita pro Xbox, o které stále říká, že se to nestane, by nevadila, protože již existují platformy, které uspěly i bez ní treska.

V této části dokumentu právníci Xbox poukazují na Switch jako na další příklad toho, jak platforma uspěla, přestože nemá přístup k Volání povinnosti. Právní tým Microsoftu také naznačuje, že pokud se obsah Activision stane exkluzivitou pro Xbox, výrobce PlayStation Sony by mohl reagovat různými způsoby, včetně snížení cen nebo nákupu dalších studií a vydavatelů třetích stran.

I když to všechno může být pravda, ignoruje to skutečnost, že i když treska Byl exkluzivní pro Battle.net a byl stále dostupný pro každého, kdo vlastnil PC. To by nebyl případ majitelů PlayStation, kdyby se střílečka stala exkluzivitou pro Xbox.

Pokud jste unaveni ze všech právních dramat a soudních dokumentů, mám smutnou zprávu: Ještě není konec. Čtvrtek, Federální obchodní komise se proti rozhodnutí soudu z počátku tohoto týdne odvolala což umožnilo Microsoftu a Activisionu přistoupit k fúzi. Mezitím, Výrobce Xboxu se ještě musí vypořádat s britským CMA, která zatím s obchodem nesouhlasila. To ještě není konec.

