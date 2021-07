Příznaky COVID mohou přetrvávat u některých očkovaných lidí, kteří se nakazí, studie uvádí: Záběry

Přepínač titulků التوضيح Amir Levy / Getty Images Amir Levy / Getty Images

U očkovaných lidí existuje více potenciálně znepokojujících zpráv: Ve velmi vzácných případech může být u lidí, u nichž se objeví náhlá infekce, riziko vzniku prodloužených příznaků COVID.

Vyplývá to z nové malé studie plně očkovaných zdravotnických pracovníků v Izraeli, Publikováno ve středu v The New England Journal of Medicine.

Studie potvrdila to, co již bylo známo: Je velmi vzácné, aby se u lidí, kteří byli plně očkováni, vyvinul nebo onemocněl COVID-19. Zjistilo se však také, že přetrvávající příznaky COVID se již vyvinuly u malého počtu pokročilých případů.

Vědci studovali 1497 zdravotnických pracovníků, kteří byli očkováni v izraelském zdravotnickém středisku Sheba. Z nich pouze 39 bylo nakaženo, přestože byli očkováni. Z nich sedm – nebo asi 19% – mělo příznaky, které trvaly nejméně šest týdnů, včetně bolesti hlavy, bolesti svalů, ztráty chuti a čichu a únavy.

„Je to opravdu nepříjemné,“ říká Dr. Gilly Regev Yochai, ředitel oddělení infekce, prevence a kontroly v lékařském středisku Sheba a autor studie.

„Pokud je to to, co uvidíme u všech mírně symptomatických infekcí, které nyní vidíme, je to určitě znepokojující,“ říká.

Regev-Yuchai et al. Zdůrazňují, že tato zjištění musí být potvrzena dalším výzkumem zahrnujícím mnoho pacientů, kteří jsou sledováni po delší dobu. Může to být falešný poplach nebo příznaky mohou být mnohem vzácnější nebo mohou být vyřešeny mnohem rychleji než měsíce příznaků, které tyto příznaky obvykle mají. Trpí dlouhou Covidovou chorobou.

Odborníci tvrdí, že očkování je i nadále vysoce účinné při prevenci nejzávažnějších následků infekce: hospitalizace a úmrtí.

Jiní vědci se však shodují, že zjištění jsou důvodem k dalšímu vyšetřování.

“Doufali jsme, že když budete očkováni, ai když máte významnou infekci, budete mít dostatek imunitní odpovědi, která zablokuje vleklý komplex příznaků, který je nyní známý jako prodloužený COVID,” říká. Dr. Eric Topol, Profesor molekulární medicíny ve výzkumu Scripps.

„Tato studie je skutečně první, která nám naznačuje, že mezi touto malou skupinou lidí, kteří prodělali nebývalou infekci, existuje velká vzdálenost,“ říká Topol.

Regev Yochai a kolegové z lékařského centra Sheba poznamenávají, že u některých pacientů ve studii s dlouhodobými příznaky došlo k silné únavě.

„Dá se říci, že se jedná o symptom, který může být mírný, ale je dost nepříjemné, že se někteří lidé nevrátili do práce. Je to velmi znepokojivé,“ říká Regev Yochai.

Studie byla provedena, když varianta alfa ovládla Izrael. Protože delta je nakažlivější a má tendenci produkovat více virů v tělech lidí, problém může být nyní ještě horší, říkají Regev-Yuchai a další.

„To, co se o tomto viru učíme a upřímně řečeno, je jeho zločinná povaha, je to, že když vyšel z Číny, byl chybně označen jako zimní respirační virus, jako je chřipka, který může způsobit těžký a někdy smrtelný zápal plic,“ říká. Dr. Paul Offit, odborník na vakcíny na University of Pennsylvania, který radí Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ohledně vakcín. „Ale tento virus je mnohem víc než to.“

Jiní odborníci tvrdí, že nálezy poskytují více důkazů, že plně očkovaní lidé musí být opatrní a měli by se řídit novými pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro nošení masek uvnitř v nebezpečných situacích.

“Dokážete si představit, že vaše vakcína poskytuje trochu silového pole, ale už tomu tak není,” říká Saad Omer, odborník na vakcíny na Yale University. „Je to stále velmi silný štít. Ale je to velmi propustný štít.“