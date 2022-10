Blíží se měsíc RunCzech pro charitu

Nové za staré podporuje a oslavuje touhu pomáhat. V tomto případě je dobrý skutek příjemnější, protože získáte i něco pro sebe.

Darujte své staré běžecké boty od 1. listopadu do 1. prosince a získejte nové boty se slevou 42 %. RunCzech již popáté pořádá v pražském Running Mall užitečnou akci a nasbírané boty poputují klientům české charity Armáda spásy.

Všichni běžci, kteří přenesou své staré běžecké boty do Charitativní sbírky v Běžeckém centru, získají exkluzivní slevový poukaz 42% platný v RunCzech Store na vybrané běžecké boty. Botu je důležité přivézt osobně a můžete si rovnou vybrat novou, nebo dostanete poukaz, který můžete někomu věnovat jako dárek.

Naše filozofie „All Runners Are Beautiful“ posunula běžecký svět, protože pořádáme akce pro desítky tisíc lidí.Každý je pro nás důležitý a vždy mě těší, když naše akce pomáhá lidem v nouziřekl Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech.

Akce začíná 1. listopadu a potrvá celý listopad. Darováním běžeckých bot jakékoliv značky si amatérští běžci přijdou na své.

Kolekce tenisek poputuje do Armády spásy, která zajistí, že se boty vrátí do oběhu a budou sloužit lidem, kteří je potřebují, až do úplného opotřebení.

„Je nám velkým potěšením, že se můžeme připojit k RunCzech na tuto speciální benefiční akci. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se starají o potřebné. Tato akce pomáhá lidem, kteří mají neuvěřitelně těžké životní příběhy a snaží se s velkou chutí aby neztratili svou cestu životem,“ řekla Kaczyna Ramislova. Z Armady Spacey „Jsme tu, abychom jim pomohli“ (Armáda spásy).

Kampaň bude také spojena s běháním a speciálními akcemi v Running Mall!

Důležité otázky k získání 42% slevy v obchodě RunCzech: