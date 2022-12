Diablo IV vychází 6. června 2023

Diablo IV bude vyhozen Playstation 5A Xbox sérieA Playstation 4A Xbox OneA počítač Přes Battle.net 6. června 2023, k dispozici zde. Blizzard Entertainment oznámit.

Níže naleznete nejnovější podrobnosti.

Démonka Lilith a anděl Enarius se spojili, aby vytvořili svět Sanctuary ve své touze uniknout věčnému boji mezi nebem a peklem. Ale nyní, desítky let po událostech… Diablo III: duše rapperJsou to zapřisáhlí nepřátelé, kteří se uchýlili k vzájemné válce se svými vazaly. Areál svatyně byl sužován vytrvalými démony a jen ti nejodolnější hrdinové dokážou odolat temnotě. Hráči vstoupí do světa výběrem z pěti tříd – druidové, kteří mění tvary, půvabní tuláci, živlové čarodějnice, brutální barbaři a mazaní nekromanti. Jak hráči rostou na síle, mohou budovat své herní zkušenosti směry, které je lákají, experimentovat se stromy dovedností, aby získali doplňková kouzla a schopnosti.

Debutovat v Diablo Vesmír je rozšířený svět. Hráči přinesou zpět démony pekla napříč rozmanitými oblastmi Sanctuaru – zamrzlými lesy Rift Peaks, větrnou vysočinou Scosglen, hnisajícími bažinami Hawezar, vyprahlými pustinami vyprahlých stepí a pouštěmi Kehjistanu, domovem centrální město Caldium. Nelineární zážitek se skládá z epického, strhujícího příběhu, více než 140 dungeonů, vedlejších úkolů a nepřeberného množství kořisti. Objeví se mocní světoví bossové, hráči je musí porazit ve skupinách, aby měli šanci na jejich kořist, a pevnosti stojí a čekají na hrdinské dobrodruhy, kteří si přivlastní občany útočiště.

Rozvíjení prvotřídního zážitku z ARPG je také solidním systémem na konci hry, kde se hráči budou i nadále zlepšovat, když budou čelit různým výzvám. Je tu vyčerpávající Helltide, pravidelně se vyskytující událost, která přináší zvýšení démonické aktivity do Sanctuary, nové kobky Nightmare, které jsou obzvláště zuřivé a náročné, aktualizovaný systém Paragon Board pro další přizpůsobení hrdinů k novým výšinám moci, Whispers of the Dead, který poskytuje legendární bonusy za vybrané globální odměny Hate Fields poskytuje vlastní základy pro budování slávy PvP.