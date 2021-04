Vědci objevili chemikálie potřebné pro život na Venuši

Vědci objevili potenciál biologické aktivity v atmosféře Venuše. Zatímco vědci nezaznamenali několik mimozemšťanů létajících po planetě ve svých kosmických lodích, jedna nedávná periodická studie odhalila přítomnost fosfinu v atmosféře planety. Nejen to, ale Rakesh Mogul a další vědci z Cal Poly Pomona naznačují přítomnost „biologicky relevantních chemikálií“ ve vzduchu kolem Venuše.

Tady na Zemi je fosfin samozřejmě chemická látka, kterou z velké části produkují živé bytosti. To spolu s výše zmíněnými biologicky příbuznými chemikáliemi vedlo vědce k poškrábání hlavy o tom, zda na Venuši může život přežít.

Mogul a jeho tým napsali ve studijním shrnutí zveřejněném v březnovém čísle Pokrok ve vědách o Zemi a vesmíru. „Naše výsledky odhalují přítomnost mnoha sekundárních chemických látek v oblacích Venuše, včetně fosfinu, sirovodíku, kyseliny dusité (dusitany), kyseliny dusičné (dusičnany), kyanovodíku a případně amoniaku.“

Tým dodává: “Přítomnost těchto chemikálií naznačuje, že mraky Venuše nejsou v rovnováze; osvětlují tak potenciální přítomnost chemikálií, které ještě nebyly objeveny. Navíc, když vezmeme v úvahu potenciální bydlení mračen Venuše podpis metabolismu anaerobního fosforu (fosfin) spolu s hlavními chemickými látkami v deoxidované fotosyntéze (dusitany) a suchozemském dusíkatém cyklu (dusičnany, dusitany a případně amoniak a N2). ”

Co to všechno přesně znamená? Přinejmenším to znamená, že atmosféra Venuše jednoduše obsahuje některé stejné chemikálie, které produkují živé bytosti zde na Zemi. Zda tyto stejné chemikálie mohou být produkovány organismy spojenými s Venuší – ať už žijí nebo ne – je teprve vidět.

Mugle a jeho tým však tvrdí, že přítomnost těchto chemikálií by toho mohla být důkazem Redoxní nerovnováha, Procesy, které odkazují na existenci života v nějaké formě, metodě nebo formě, i když odkazují na mikroorganismy obývající atmosféru.

„Zaměřte se na nezletilého a stopovače.“ [chemical] Byl to velmi jemný druh, “řekl nedávno Mogul Planetární společnost. „To jsme si uvědomili po prohlédnutí archivních dat a souvisejících příspěvků. Okamžitě jsme našli narážky v datech, o kterých ostatní příspěvky neprojednaly ani nezmínily.

Celé studium si můžete přečíst zde.

Titulní fotografie Photo12 / Universal Images Group přes Getty Images