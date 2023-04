Iga Swiatek je ve Stuttgartu opět korunována královnou tenisu

Iga Swiatek je nová a stará královna tenisu ve Stuttgartu. Stejně jako loni porazila světová jednička Arynu Sabalenkovou 6-3, 6-4 ve finále 46. Porsche Tennis Grand Prix a zajistila si Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo pro sebe. Před 4400 diváky v Porsche Areně vyšel ze středu první skupiny jako důrazný vítěz Polák, který loni vyhrál mistrovství Francie a US Open. Především v těžkých chvílích proti ní ukázala svou extratřídu. Světová č. 2. Po 1 hodině a 50 minutách proměnila svůj první mečbol, pak nechala svou raketu radostně spadnout na zem a oslavně zvedla ruce. „Od začátku prvního závodu jsem věděl, že to bude dobrý den,“ řekl 21letý závodník, který byl ve Stuttgartu neporažen. „Jsem velmi spokojený se svým výkonem, protože jsem zůstal po celý zápas velmi soustředěný.“





Markus Gunthardt (ředitel turnaje), Dr. Wolfgang Porsche (předseda dozorčí rady, Dr. Eng. hc F. Porsche AG), vítěz Iga Switek (Polsko), Lutz Mischke (místopředseda představenstva a člen představenstva Výkonná rada, finance a IT) a Ank Huber (manažer provozního cyklu)

Pro Igu Swiatekovou, která se v posledních týdnech zotavovala ze zranění žeber a která se ve Stuttgartu kolo od kola zlepšovala, je vítězství v Porsche Areně 13. vítězstvím v kariéře a potřetí úspěšně obhájila titul. Tohoto úspěchu dosáhla již dříve v Římě (2021 a 2022) a v Dauhá (2022 a 2023). „S každým zápasem ve Stuttgartu jsem se cítil lépe a lépe a dnes jsem se zlepšoval a kondici. Byl to ode mě skvělý výkon,“ řekl šťastný vítěz, kterému trofej předal Dr. Wolfgang Porsche, předseda dozorčí rady. z Porsche AG.“ „Miluji atmosféru tady v Porsche Areně. Možná se vrátím každý rok.“





Arina Sabalenková

Aryna Sabalenka, třetí finalistka Světového poháru ve svém třetím vystoupení, také oznámila touhu hrát Porsche Tennis Grand Prix příští rok znovu: „Zkusím to znovu, abych mohla řídit vůz vítěze.“

Finále čtyřhry – Desira Krawczyk a Demi Schors znovu slaví

Po pohárovém ceremoniálu dvouhry se diváci v Porsche Areně dočkali finále čtyřhry. Desira Krawcheck (USA) a Demi Schurz (Nizozemsko) porazily Nicole Melichar Martinez (USA) a Julianu Oemos (Mexiko) ve dvou setech 6-4 6-1. Vítězství jim zajistilo druhý titul v řadě.





Vítězky čtyřhry Desirae Krawczyk a Demi Schuurs

„Eso pro charitu“ – Porsche věnuje 120 000 EUR na dobrou věc

Nejen, že byla 46. tenisová Grand Prix Porsche úspěšná, ale také úspěšná pro kampaň „Eso pro charitu“, která byla po mnoho let základem dlouhodobého stuttgartského šampionátu. Porsche slaví 75 let sportovních vozů Porsche a inspiruje se Porsche 356 „č. 1“ – prvním sportovním vozem společnosti – darovalo 356 EUR za každé uvízlé eso. Do finále bylo posláno celkem 253 es a Porsche přineslo částku 120 tisíc eur. Peníze byly rozděleny rovným dílem mezi „Stiftung Agapedia“, sportovní sdružení „Landessportverband Baden-Württemberg“ a „Ferry-Porsche-Stiftung“. Šeky předával Albrecht Reimold, člen výkonné rady pro výrobu a logistiku Porsche AG. Klíčovou roli v nárůstu sehrála Karolína Plíšková, která ve třech zápasech naservírovala 26 es.





„Esa pro charitu“ s Irynou Gumenchuk (Stiftung Agapedia), Stefanem Barthem (Stiftung Agapedia), Olenou Krassowskou (Landessportverband Baden-Württemberg), Ulrichem Deradem (Landessportverband Baden-Württemberg), Albrechtem Reimoldem (člen výkonné rady pro produkci a logistiku, a Porsche AG) a Yvonne Engel-Schwarz (Ferry-Porsche-Stiftung)

Publikum na finále připravil světoznámý Stuttgart Ballet. Tanečníci předvedli úryvek z písně Romana Nowitzkiho „Impuls“ spolu se směsí bubnů a světla pro skvělé vizuální efekty.

„Jsme velmi šťastní a spokojení s letošní Porsche Tennis Grand Prix,“ řekl ředitel turnaje Markus Gunthardt. „Celkem 31 000 diváků přišlo do Porsche Areny a užilo si atraktivní doprovodný program pro celou rodinu spolu s tenisem na světové úrovni.“