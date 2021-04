Evropský soudní dvůr potvrzuje potřebu České republiky očkovat děti

PRAHA (Reuters) – Evropský soud pro lidská práva (EÚLP) potvrdil ve čtvrtém rozhodnutí České republiky postoj k povinnému očkování dětí, přičemž popřel stížnosti rodičů na porušení jejich práv.

Toto rozhodnutí je založeno na stížnostech podaných před infekcí COVID-19, ale může být znovu aktivováno, pokud se otázka očkování dětí proti této nemoci stane předmětem debaty.

České rodiny dostaly pokutu za to, že odmítly zapsat své děti do předškolního věku nebo za to, že odmítly očkovat své děti, případ se datuje rokem 2003.

EÚLP uvedla, že neporušila Evropskou úmluvu o lidských právech.

„Soud shledal, že opatření nahlášená stěžovateli, pokud jsou posuzována v národním kontextu, byla ve spravedlivé rovnováze se záměry sledovanými českou vládou, tj. Ochrana před nemocemi, které představují vážné riziko pro zdraví člověka,“ uvedl EÚLP.

Podle českého práva musí být děti očkovány proti devíti běžně známým chorobám, jako je poliomyelitida, hepatitida B nebo tetanus, pokud nejsou lékařsky vyloučeny.

Soud rozhodl, že česká politika „sledovala rozumné záměry na ochranu zdraví a práv ostatních, chrání ty, kteří dostávají vakcínu a kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů“, a ti, kteří se spoléhají na imunitu stáda.

„Dá se tedy říci, že česká zdravotní politika je ve svém jádru v souladu s nejlepším zájmem dětí,“ dodala.

Soud uvedl, že pokuta nebyla v případě původního stěžovatele vysoká. Rovněž uvedla, že odmítnutí navštěvovat předškolní zařízení bylo „spíše odrazující než represivní opatření“.

