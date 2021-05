Memorial Day 2021 Best Buy: Slevy na televizory, hry a fritézy

Best Buy má tento víkend Memorial Day skvělé nabídky. Nyní do 31. května nabízí prodejce nabídky na ZařízeníVýpočetní technika a elektronika.

Nyní je ten správný čas, pokud hledáte koupit vlajkovou loď nebo vyjednávat v televizi. Udělali jsme pro vás těžké práce, takže nemusíte procházet stránky produktů a stránek, abyste našli dobrou nabídku – níže se podívejte na to, co považujeme za nejlepší nabídky pro prodejní akci Best Buy’s Memorial Day. Připomínáme, že ceny a zásoby jsou vždy „při dodání“, ale když zjistíme, které položky nejsou na skladě, pokusíme se je nahradit jinými výhodnými nabídkami.

Nejlepší nákup Pokud máte to štěstí, že v průběhu můžete vypnout novou grafickou kartu Globální nedostatek čipůPak možná budete potřebovat úložný prostor, který vám bude vyhovovat. Disk SanDisk Extreme Pro NVMe poskytuje dostatek prostoru pro práci náročnou na data a rychle zvládne operační systémy a aplikace. To je jedna z nižších cen, které jsme v posledních měsících zaznamenali na těchto rychlých pevných discích NVMe od oblíbené značky.

Samsung 82palcová 7palcová televize Samsung je Smart LED 4K HDR TV, která podporuje Apple AirPlay, Google Assistant a Amazon Alexa. Funkce Smart TV od společnosti Tizen vám umožňuje okamžité připojení k řadě bezplatných kanálů Samsung a vašim oblíbeným streamovacím aplikacím. Režim Auto Game společnosti Samsung vám umožní vychutnat si své oblíbené hry s minimálním zpožděním vstupu a zkreslením obrazu. V současné době je sleva 500 $ během dovolené Memorial Day.

Nejlepší nákup Fritézy zůstávají v roce 2021 jednou z našich oblíbených kuchyňských pomůcek pro rychlé ohřátí zmrazeného občerstvení a přípravu čehokoli od pizzy nebo celého kuřete až po plnou housku. Tento elegantní 5litrový analogový model může být schopen zvládnout pouze několik koláčů, ale může být stejně užitečný jako ohřev zbytků. Tento víkend byla snížena na 54 $. Můžete také zakázat Digitální kopie za 70 $. READ Rosetta může být v některých regionech v systému macOS 11.3 odebrána z M1 Mac

Skener Obvykle je tato kabelová optická myš od Razeru 90 $ a je dodávána s devíti programovatelnými tlačítky a přizpůsobitelnými LED osvětlovacími zónami a nyní má slevu 40 $. 16 000 dpi Mamba Elite poskytuje absolutní přesnost bez zpoždění vstupu a vestavěná paměť může uložit vaše nastavení pro případ, že byste je někdy potřebovali vzít na cestu.