Český reprezentační útočník Patrik Čech, vyvrženec se stal „géniem“ – The New Indian Express

podle Francie tisková agentura

Praha: Před necelými třemi měsíci zvuk jména Patrika Čecha českého trenéra ohromil.

Útočník Bayer Leverkusen byl vyloučen poté, co nemotorně udeřil Wales Tylera Robertsa do obličeje, protože Češi prohráli 1: 0 v kvalifikaci mistrovství světa.

Fatální chyba, takhle zkušený hráč to nedokáže, “řekl Jaroslav Silhavy po vůbec první Chicově červené kartě.

O tři hry a tři góly později sbírá Schick chválu zleva, zprava a ze středu.

V úvodním zápase Euro 2020 proti Skotsku otevřel skóre hlavičkou prvního poločasu a poté vytvořil to, co jeho spoluhráči označili za „nádech génia“.

Chic běžel na odrazu uvnitř skotské poloviny a viděl, jak brankář David Marshall vyklouzl ze série a nechal ho létat.

Klenutý míč letěl přes běžce Marshalla do sítě, nešťastný gólman jej následoval a Češi vyhráli 2: 0.

„Víme, že je génius, ví, jak dohrát zápas, a proto je tam,“ řekl po zápase Silhafe.

„Druhý gól je něco z jiného světa, takový gól jsme už dlouho neviděli.“

Na stupnici od jednoho (nejlepší) do pěti (nejhorší) fanoušci, kteří četli české noviny DNES, znamenali šek 1,16 Spokojenost se skotskou hrou, což je obrovská změna oproti 4,01, který získal ve kvalifikaci Walesu.

jednou za život

Pětadvacetiletý hráč dosud nastřílel 13 branek ve 27 zápasech, ale proti Skotsku nic tak působivého jako druhý.

„Tento gól byl na spadnutí,“ napsal na Twitteru bývalý anglický útočník Gary Lineker.

“Takový gól dáte jednou za život, natož euro,” řekl bývalý záložník Liverpoolu Vladimir Smeiser.

„Ach šik! Myslím, že jsme již dosáhli cíle turnaje,“ napsal na Twitter bývalý záložník Arsenalu Mesut Ozil.

Evropská fotbalová asociace (UEFA) uvedla, že to byla nejdelší vzdálenost na cíl v evropském šampionátu, a to 49,7 metru.

Pro Schecha to byl také osmý gól v posledních 11 mezinárodních zápasech.

Jeho poslední horké kouzlo přichází na pozadí jeho přestupu do Leverkusenu na pětiletou smlouvu na 26,5 milionu eur (31 milionů dolarů) loni na podzim, po předchozích kouzlech se Sampdorií, Romy a Lipskem.

“Je těžké vědět, kolik bývalých spoluhráčů potkám na Euru. Ale to bude hodně,” řekl Schech, který v minulé sezóně nastřílel devět gólů v 29 zápasech Bundesligy.

“stokrát štěstí”

Chicova matka Evita v nedávném rozhovoru pro DNES řekla, že se narodil pro fotbal.

„Když byl malý, nic jiného ho nezajímalo,“ řekla.

Chicův otec, pražský cukrář, byl jeho nejdivočejším kritikem – už jako chlapec mu frustrovaná budoucí hvězda během jednoho ze zápasů ukázala prostředníček.

Jeho otec se mu vysmál a přestal reptat.

„Vždycky jsem vyčníval, dával spoustu gólů, ale když jsem promarnil některé šance, začal jsem tak plakat, že mě trenéři museli srazit,“ řekl Shake, který měl v dětství na sobě více než tucet triček Davida Beckhama.

Po přestěhování do řad Sparty Praha se Čech přestěhoval do Sampdorie ve věku 20 let a ve své první sezóně vstřelil 11 ligových gólů, většinou jako náhradník.

O rok později podepsal s Romem zhruba 40 milionů EUR jako nejhledanějšího hráče Itálie.

„Nechápala jsem to. Jen jsem si řekla, OK, myslím, že je teď slušným fotbalistou,“ řekla Shaykova matka, pyšná na svého syna a dceru, která je úspěšnou modelkou.

Shake, ženatý s dcerou jménem Victoria, si svou kariéru užívá i přes četná zranění, která občas zpomalila jeho postup.

Shake jednou řekl: „Měl jsem stokrát štěstí a někdy si říkám, že je to neuvěřitelné rande. Jsem za to moc rád.“