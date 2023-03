Vatikán tvrdí, že papeži Františkovi se v nemocnici s infekcí dýchacích cest „vede lépe“.

Řím (CNN) papež František Uznal mnohá přání zdraví, která 86letý muž obdržel během léčby v nemocnici Římská nemocnice K léčbě respiračních infekcí.

Francis ve svém prvním tweetu, v němž uznal svou nemoc, řekl: „Jsem dojatý mnoha zprávami, které jsem v těchto hodinách obdržel, a vyjadřuji svou vděčnost za blízkost a modlitby.“

Vatikán ve čtvrtek uvedl, že papežův zdravotní stav se „postupně zlepšuje“ a že v nemocnici pracuje. „Jeho Svatost papež František si přes noc dobře odpočinul. Klinický obraz se postupně zlepšuje a plánované léčby pokračují. Dnes ráno si po snídani přečetl nějaké noviny a vrátil se do práce,“ uvedl v prohlášení mluvčí Vatikánu Matteo Bruni.

„Před obědem šel do kaple v soukromém bytě, kde se shromáždil, aby se pomodlil a přijal svaté přijímání.“

Po svém týdenním veřejném vystoupení na Svatopetrském náměstí ve středu byl papež převezen do nemocnice, aby podstoupil řadu vyšetření. Dnes dříve Vatikán uvedl, že je plánována návštěva a testy.

„Svatý otec je od dnešního odpoledne v Gemelli na některé předem naplánované zkoušky,“ řekl Bruni.

Brzy poté řekl, že Francisův plán na čtvrtek byl vyčištěn, „aby byl v případě potřeby prostor pro pokračování v testování.“

Vatikánské zdroje ve čtvrtek CNN řekly, že papež František se během své první noci v nemocnici „dobře vyspal“.

Římská církev v prohlášení vyjádřila „všechnu svou blízkost a lásku ke svému biskupovi, papeži Františkovi, a věří v její neutuchající modlitby a přeje mu brzké uzdravení“.

Francis byl ve středu 30. března 2023 převezen do nemocnice Gemelli v Římě, kde podstupuje léčbu respirační infekce.

Předsednictvo Italské biskupské konference jménem italských biskupů ve středečním prohlášení uvedlo, že biskupové v kostelech po celé Itálii se modlí za Františkovo brzké uzdravení.

„S přáním brzkého uzdravení Svatému papeži předsednictvo svěřuje Bohu lékaře a zdravotnický personál, kteří se o něj a všechny pacienty starají s profesionalitou a obětavostí,“ dodala.

Papež, který byl mladým mužem s těžkým zápalem plic a byla mu odstraněna část plic, měl nedávno v minulosti zdravotní problémy.

Často je viděn, jak nosí hůl a občas používá invalidní vozík kvůli bolesti v pravém koleni. Loni zrušil cestu do Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu poté, co lékaři řekli, že i on možná bude muset vynechat následnou cestu do Kanady, pokud nebude souhlasit s 20denním léčením a odpočinkem pro koleno navíc. Nakonec v únoru odjel do Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Francis také trpí divertikulitidou, běžným stavem, který může způsobit zánět nebo infekci tlustého střeva. V roce 2021 podstoupil operaci k odstranění části tlustého střeva.

V prosinci Francis prozradil, že již podepsal rezignační dopis, který má být použit v případě jeho „handicapu“. František to uvedl v rozhovoru pro španělskou zpravodajskou stanici ABC na otázku, co by se stalo, kdyby papež náhle přestal vykonávat své povinnosti kvůli zdravotním problémům nebo nehodě.

Francis řekl, že dopis napsal před několika lety a předal ho tehdejšímu vatikánskému ministru zahraničí kardinálu Tarcisiovi Bertonemu, který rezignoval v roce 2013.

Francis byl citován, jak řekl: „Podepsal jsem svou výjimku. Ministrem zahraničí v té době byl Tarcisio Bertone. Podepsal jsem to a řekl: Pokud se stanu invalidou ze zdravotních důvodů nebo z čehokoli jiného, ​​zde je moje výjimka.“ Dodal, že je to poprvé, co o existenci dopisu veřejně promluvil.

František řekl, že papež Pavel VI. a Pius XII. také napsali své dopisy o zřeknutí se v případě trvalé nemoci.

V roce 2013 učinil Františkův bezprostřední předchůdce papež Benedikt XVI. téměř bezprecedentní rozhodnutí rezignovat na úřad, přičemž jako příčinu uvedl „postupující věk“ a ohromil katolický svět.

Bylo to poprvé za téměř 600 let, kdy papež odstoupil. Posledním papežem, který před svou smrtí odstoupil, byl Řehoř XII., který rezignoval v roce 1415, aby ukončil občanskou válku uvnitř Církve, v níž se za papeže prohlašovalo více než jeden muž.