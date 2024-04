Tchaj-wan je vystaven silnému zemětřesení, přičemž riziko tsunami v Japonsku a na Filipínách klesá Zprávy o počasí

Tchaj-wan zasáhlo největší zemětřesení za poslední čtvrtstoletí. Zemětřesení o síle více než 7 stupňů zabilo nejméně čtyři lidi, stovky zranilo a vedlo k varování před tsunami, aniž by způsobilo škody nebo ztráty. života.

Zemětřesení, ke kterému došlo ve středu, otřáslo budovami od základů a způsobilo sesuvy půdy ve východní části ostrova. Ve městě Chua-lien na východě země se zřítily desítky budov.

Tchajwanské úřady uvedly, že v okrese Hualien byli zabiti čtyři lidé, včetně tří turistů, kteří byli zraněni padajícími kameny, a více než 700 dalších bylo zraněno.

Úřady uvedly, že záchranné týmy pracují na osvobození asi 20 lidí, o kterých se předpokládá, že byli uvězněni pod troskami.

V hlavním městě Tchaj-peji se vozidla zastavila na okraji silnice a nakrátko se zastavila doprava městského metra, zatímco zemětřesení házelo dlaždice ze starých budov a zničilo nábytek.

Hlavní město pocítilo sérii následných otřesů asi o 15 minut později a pokračovaly další hodinu. Tchajwanské úřady uvedly, že následné otřesy mohou vzhledem k závažnosti zemětřesení pokračovat během příštích tří až čtyř dnů.

Stacy Liu, učitelka čínštiny v Taipei, která vyučovala online třídu, když zemětřesení udeřilo, řekla, že to oživilo dětské vzpomínky na nejhorší zemětřesení na Tchaj-wanu v nedávné paměti v roce 1999, kdy bylo zabito více než 2400 lidí.

„Byl jsem vyděšený. Cítil jsem, že se znovu budou dít děsivé věci, protože jsem prošel rokem 1999, takže vím, jak děsivé to může být,“ řekl Liu Al Jazeera.

„Šel jsem ven [construction] Helmy, příprava našich morčat a pokládání vody a občerstvení pod stůl, kdyby se stalo něco šíleného.

Kimmy Van Statmen, designérka uživatelských zkušeností (UX) v Taipei, uvedla, že ji zemětřesení překvapilo.

„Nejdřív jsem si myslel, že to bude jen malé zemětřesení, ale pak to bylo rozhodně silnější, než jsem byl zvyklý.“ Máme posuvné skleněné dveře, které jsou vchodem na náš balkón a do našeho bytu, a otevřely se nevěděl, že je to možné,“ řekl Van Stadtmen Al Jazeeře.

„pak [our cat] Beef se rozběhl a vběhl do ložnice a všechny knihy začaly vypadávat.

Wu Xinfu, ředitel Taipei Seismological Center, řekl, že zemětřesení, jehož magnituda se odhaduje na 7,2 až 7,7, je nejsilnějším zemětřesením, které ostrov zasáhlo od zemětřesení v roce 1999.

„Zemětřesení je blízko země a je povrchní. Cítili jsme zemětřesení na celém Tchaj-wanu a na pobřežních ostrovech,“ řekl Wu novinářům.

Tchajwanský varovný systém před zemětřesením, který obvykle poskytuje varování několik minut před zemětřesením, nebyl před zemětřesením aktivován.

Po varování před tsunami na Tchaj-wanu, v Japonsku a na Filipínách tichomořské centrum pro varování před tsunami na Havaji ve Spojených státech v úterý pozdě večer uvedlo, že hrozba „skončila“.

Japonská meteorologická agentura (JAM) zrušila všechna varování před tsunami poté, co dříve vyzvala obyvatele ostrovů Okinawa, Miyakojima a Yaeyama k evakuaci uprostřed varování před vlnami vysokými až tři metry (9,8 stop).

Agentura uvedla, že asi 15 minut po zemětřesení byla na pobřeží ostrova Yonaguni detekována vlna vysoká asi 0,3 metru (jedna stopa).

Hlavní okinawské letiště po varování pozastavilo lety.

Filipínská seismologická agentura zrušila své varování poté, co varovala, že pobřežní oblasti budou vystaveny vysokým vlnám tsunami.

Tchaj-wan leží v tektonickém pásu Pacifického Ohnivého kruhu, kde se vyskytuje asi 90 % všech zemětřesení.

Samosprávný ostrov má přísné stavební předpisy a programy uvědomování si katastrof, aby se snížily ztráty způsobené zemětřesením.