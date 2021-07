Vyhrála Naomi Osaka, která debutovala na olympijských hrách v Tokiu

TOKYO (AP) – Naomi Osaka hraje znovu, stále vyhrává a znovu mluví s médii.

Japonská superstar ve svém prvním zápase za téměř dva měsíce porazila čínskou Zheng Saizai na 52. místě 6: 1, 6: 4.

Osaka od chvíle, kdy se v květnu stáhl z French Open, neměl duševní pauzu a odhalil, že se potýkal s depresemi. Seděla před Wimbledonem.

Osaka později přestal s novináři hovořit a řekl, že před setkáním s médii v Paříži prožíval „velké obavy“ a že se vyhýbá tiskovým konferencím.

“Především se soustředím na tenis,” řekl Osaka. „Olympiáda byla mým snem od dětství, takže si myslím, že prostor, který jsem vzal, je velmi potřebný. Rozhodně se cítím znovu trochu svěží a šťastný.“

Dodal, že je „rád“, že novináři kladou jeho otázky, a pak dodal: „Právě teď se cítím trochu mimo své tělo.“

“S mým tělem se nestalo nic, jen jsem se cítil tak nervózní,” řekl Osaka. „Nikdy jsem nehrál z Francie, takže jsem samozřejmě udělal malou chybu, ale myslím si, že mohu pokračovat v pokroku ve hrách, které hraji.“

Druhá Osaka byla od začátku ostrá, podala jedno eso pod výchozí bod turnaje a vyšla do vedení 5: 0.

Osaka měl jasně červené šaty a červeného čaroděje, vlasy upravoval do červeno-bílých copánků a šil barvy japonské vlajky na levou stranu hrudi, proto Osaka vyměnil celkem šest es a získal 25 vítězů za Zheng10.

Když to skončilo, Osaka se poklonil Zhengovi a zamával svým podvodem do většinou prázdné arény téměř 100 lidí – téměř všichni podporovali zaměstnance nebo média.

Zahájení zápasu Osaky bylo původně naplánováno na sobotu, ale bylo odloženo na den před jeho vystoupením na pátečním zahajovacím ceremoniálu. .

“Jsem velmi hrdý,” řekl Osaka a dodal, že olympijští organizátoři byli požádáni, aby v březnu zvládli Caltron Corps.

„Byl jsem velmi poctěn, když jsem zapálil plamen,“ dodal. „Myslím, že je to úroveň, o které sníš. Byl jsem velmi překvapen, když se mě zeptali, jestli by mi to někdo mohl udělat, ale byl jsem tak poctěn, jsem tak šťastný, že jsem tady, tak šťastný, že hraji – zejména v Tokio.”

Osaka bude čelit 50. švýcarské Viktorii Golubic.

Není to tak jednoduché pro další skvělé hráče tenisu na Tokijských hrách.

Nejlépe hodnocená 48. nasazená soupeřka Ash Party Sarah Soribes Tormo ze Španělska byla rozrušená 6: 4, 6: 3 v setu a dvojnásobný obhájce zlata Andy Murray odstoupil z divize dvouhry.

Oba jsou stále ve čtyřhře.

V sobotu strana zvítězila s australským partnerem Stormem Sandersem, zatímco Murray a britský partner Joe Salisbury porazili nasazené francouzské spoluhráče Pierra-Hughese Herberta a Nicolase Mahouta.

Porážka dvouhry strany přišla 15 dní poté, co vyhrál Wimbledon za svůj druhý grandslamový titul.

Bojoval s 13 Sorbes Tormo za 55 nevynucených chyb a získal pouze 54% ze své první služby ve srovnání s 83% soupeře.

“Nikdy jsem se tam necítil pohodlně a nemohl jsem hrát zápas na mém základě,” uvedla strana. „Klíč k mé hře slouží dobře. Dnes jsem to nemohl udělat. Byl jsem trochu nevyzpytatelný a udělal mnoho chyb.“

Murray vyšel těsně před plánovaným otvírákem proti Felixovi Agar-Aliasimovi, devátému Kanaďanovi na středním kurtu.

„Jsem velmi zklamaný z odstoupení, ale zdravotnický personál mi doporučil, abych nehrál v obou případech, takže jsem učinil obtížné rozhodnutí odstoupit z divize dvouhry a soustředit se na hraní čtyřhry s Joeem,“ řekl Murray.

Toto je poslední překážka pro 34letého Murraye Po nedávném návratu z tříměsíční nepřítomnosti kvůli problému s kyčlí. Měl vážné problémy se špatným kyčlí, což si vyžádalo dvě operace.

Murray má celkem tři olympijské medaile. Získala stříbro v kategorii smíšené čtyřhry s Laurou Robsonovou na londýnských hrách v roce 2012.

Teploty stouply na 91 stupňů F (33 stupňů Celsia) a teplo a vlhkost byly opět problémem, když slunce sestřelovalo tvrdé kurty v Ariak Tennis Park.

Postoupila finalistka Wimbledonu Češka Carolina Bliskova, třetí nasazená běloruská Arna Sabalenka a sedmá nasazená Cabrin Muguruzaová.

Španělka Carla Suarez Navarro, která letos plánuje odejít do důchodu, porazila tuniský tým Ones Jabir 6: 4, 6: 1 v setu, aby získala své první vítězství od doby, kdy se uzdravila z Hodgkinova lymfomu.

Camilla Giorgi z Itálie vyřadila Američanku Jennifer Brady, finalistku letošního Australian Open, 6-3, 6-2.

Mezi pokročilými muži jsou Němec Alexander Schwerev na čtvrtém místě, Polák Hubert Harkoks na sedmém místě, Karen Kachanov z ROC na 12. místě a Max Brussel z Austrálie. , 7-6 (2).

