Donnie Yen sdílí verdikt nad kontroverzním ztvárněním Bruce Lee Quentina Tarantina

Donnie Yen Podělte se o jeho názor Quentin TarantinoKontroverzní ztvárnění Bruce Lee ve svém nejnovějším filmu.

v Tarantinu Kdysi dávno v hollywoodubeletrizovaná verze hvězdy bojových umění, kterou hraje Mike Moe, je ukázána jako uražená, když se mu postava Brada Pitta, Cliff Booth, vysmívá za tvrzení, že může v boji porazit Muhammada Aliho.

Kvůli tomu Lee před davem vyzve Cliffa na souboj, po kterém je ponížen poté, co ho Cliff zmlátí tím, že ho hodí dveřmi do auta.

V té době, Leeova dcera, Shannon, Tarantino kritizoval za „neuctivou“ střelbu, s V.I Hollywoodský reportér: „Jsem unavený z toho, jak si bílí muži v Hollywoodu pletou jeho sebevědomí, vášeň a dovednosti s arogancí, a proto považuji za nutné jeho a jeho příspěvky marginalizovat.“

Dodala: „Jsem unavená z bílých mužů v Hollywoodu, kteří tak těžko uvěří, že možná byl Bruce Lee opravdu dobrý v tom, co dělal, a možná věděl, jak to udělat lépe než oni.“

I když uznal Shannonovu otrávenost na místě činu, Tarantino hájil způsob, jakým postavu napsal O Lee, který v podcastu Joea Rogana řekl: „Kaskadérští kaskadéři Bruce nenávidí Zelený sršeň. Je to v knize Matthewa Poleyho. Bruce měl ke kaskadérům jen neúctu.“

jenu, který se objeví v John Wick: Kapitola 4Byl na to dotázán během rozhovoru tento týden.

Sdělit různorodé: „Každý má právo na svůj názor. Quentin Tarantino je velmi slavný filmař a má právo na své místo – a já mám právo na svůj vlastní názor.“

„Zřejmě si z Bruce dělal legraci. Byla to karikatura.“