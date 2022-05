Antonio Conte žádá Tottenham, aby podepsal speciálně navržený český klenot v hodnotě 25 milionů eur v italské lize

Gól Tottenhamu Antonin Barak Uznání: PA Images

Antonio Conte požádal Tottenham, aby letos v létě podepsal Antonina Baraka, který bude „šitý na míru“ severolondýnské straně.

Barak, který byl spojován s dalšími týmy Premier League včetně West Hamu, byl v této sezóně v Hellas Verona v dobré formě, ve 29 zápasech Serie A zaznamenal 11 gólů a čtyři asistence.

Přečtěte si více: V této sezóně hraje 15 mladých hráčů anglické Premier League: jeden hráč za klub

Tvrdila páteční zpráva Conte požadoval od Tottenhamu „záruky“.Výkonný ředitel fotbalu Fabio Paratici a další vyzvali představitele Tottenhamu, aby „strčili ruku do peněženky“, pokud chtějí, aby zůstal ve své roli i v příští sezóně, uprostřed zájmu o italského trenéra z Paris St Germain.

Barakův krok může být jedním ze způsobů, jak uklidnit Conteho a Corriere de Verona (přes Sleduj sporty) Nárok „Londýn zve“ hrát český internacionál.

Vlastnosti 27letého záložníka, včetně jeho intenzity a „sklonu ke gólům“, jsou údajně věci, na které Conte v této sezóně dával pozor na dálku.

Zpráva tvrdí, že Barakův prodej letos v létě je „téměř jistý“, s finančními prostředky potřebnými k „reinvestici a upevnění základů klubu“.

Conte údajně „požádal“ Tottenham „o koupi českého klenotu“ a nabídka by nebyla nižší než 25 milionů eur.

Doufáme, že zájem Spurs „rozsvítí aukci o Barakův podpis“ s „konkrétní hypotézou týkající se dotýkání a možného překročení hranice 25 milionů eur“.

Zpráva uvádí, že „druh fotbalu, který Conte hraje, je přizpůsoben jemu“ a že Barak se posune mezi „elitu v Premier League“.

Mezitím legenda Middlesbrough Fabrizio Ravanelli věří, že Tottenham má šanci vyhrát titul v Premier League v příští sezóně s Contem u kormidla.

řekl Ravanelli: „Myslím, že se mu v Tottenhamu dařilo, ale když se trenér, zejména Conte, přesune do týmu, potřebuje čas. Jsem si jistý, že může udělat obrovský pokrok a dosáhnout přesně toho, co má na mysli.“

Příběh pokračuje

„Tottenhamu vždy něco chybělo – nedokázali udělat ten nezbytný krok vpřed v kvalitě. Měli dobrou mentalitu, ale nebylo to efektivní v dosahování výsledků, které chtěli.“

„Nyní s Contem a Fabiem Barraccim budou schopni činit správná rozhodnutí, která jim dá správnou identitu k vítězství. Budou schopni vyhrát Premier League tímto způsobem. Příští rok bude zlomový.“

Ravanelli dodal: „Letos mají menší šance než Arsenal [to get top four] Ale když zná Conteho, v těchto chvílích vždy vyhrává souboje. Je na to velmi soustředěný a odhodlaný a jsem si jistý, že skončí čtvrtí a kvalifikují se do Ligy mistrů.

„Aby Premier League příští rok vyhráli, budou muset tvrdě bojovat. Nemůžeme zapomenout na Manchester City a Liverpool. Tottenham má sedm nebo osm vynikajících hráčů.“

„Musí se soustředit na obranu, protože to je jejich hlavní slabina. Budou také muset posílit svůj střed hřiště novými posilami a získat nového útočníka, který bude hrát vedle Harryho Kanea.“

„Kane je nejlepší, ale nestačí, takže tam budou muset v příští sezóně posílit. Nebude to jednoduché.“

Článek Antonio Conte žádá Tottenham, aby podepsal speciálně navržený český klenot v hodnotě 25 milionů eur v italské lize Poprvé se objevil na Football365.com.