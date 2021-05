Říká se, že xQc bude trvale zakázán ze serveru GTA RP NoPixel

Twitch streamer Felix “xQc” Lengyel není cizí, protože mu byl v posledních několika měsících zakázán přístup k oblíbenému hraní rolí serveru NoPixel na serveru Grand Theft Auto. V tuto chvíli to bylo xQc Zakázáno ze serveru ve čtyřech různých případech, Ale vždycky se nakonec nakonec vrátí. Nyní nové pověsti naznačovaly, že by mohl být vyhozen navždy.

Podle účtu sociálních médií, který následuje po xQc, je zařízení pro streamování znovu blokováno z GTA RP NoPixel. Na rozdíl od předchozích případů se o tomto novém zákazu říká, že je trvalý, což znamená, že xQc nemusí mít možnost odvolat se a vrátit se v budoucnu jako předtím. Důvod této víry v další blokování pochází z řady oficiálních příspěvků na fóru a discordu pro server, které oba naznačují blokování. Fórum zejména konstatuje, že celé uživatelské jméno xQc – xQcOW – se připojilo k seznamu „Trvale blokováno“.

Prolomení: Podle oficiálního Discord + několika příspěvků od úředníků na fórech se zdá, že xQc je na NoPixelu trvale zakázán. Zatím nemáme potvrzené důkazy, ale důkazy se zdají být přesvědčivé. Sledujte další novinky. pic.twitter.com/rGtWIuBvIY – xQcOWUpdates (xQcOWUpdates) 23. května 2021

V době psaní tohoto článku sám xQc a osoby odpovědné za server GTA RP nekomentovaly, zda je to legitimní či nikoli. Z tohoto důvodu stojí za to brát všechny tyto informace opatrně. Ačkoli byl xQc v minulosti zakázán (a jako takový by nebylo šokující, kdyby se to opakovalo), neexistuje nic, co by se veřejně objevilo, aby to ověřilo. Jak se však tento příběh stále rozšiřuje, existuje velká šance, že v blízké budoucnosti oficiálně zjistíme, zda je to legitimní či nikoli.

