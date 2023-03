„To dává pozitivní vibrace Mission Impossible“: Nová spinoff série Doctora Who na UNIT se těší celosvětovému uznání, protože fanoušci vítají zpět Jemmu Redgrave v hlavní roli

jako doktor kdo Jodie Whitaker se připravuje na oslavu 60. výročí a se svou rolí se rozloučí. David Tennant se vrátí ve výročních speciálech po boku Ncuti Gatwy, který převezme funkci doktora. Fanoušci trpělivě čekali na jakoukoli novinku a naštěstí pro ně čekání skončilo.

Zdá se, že franšíza poté pracuje na další větvi série Torchwood S postavou Jacka Harknesse se to stává obrovským hitem. Tato nová show bude zahrnovat pouze Kate Stewart. Verze Dr. Whitakera nebyla zpočátku dobře přijata, ale nyní je situace velmi odlišná. Ve skutečnosti její interakce s Jemmou Redgrave udělala fanoušky velmi šťastnými, že se UNIT znovu vrátí.

doktor kdo Pro spin-off s Jemma Redgrave

Jednotka byla poprvé představena v r doktor kdo v roce 1968 a od té doby je stálicí série. Zatímco série obnovy viděla návrat UNIT pouze v sezóně 4 s Doktorem Davida Tennanta. Pracovní skupina se však zmínila již dříve. Gemma Redgrave se ve filmu objevila jako Kate Stewart doktor kdo Speciální denní lékař jako vedoucí vědeckého výzkumu.

Redgrave pracoval po boku Matta Smithe a Petera Capaldiho a také Jodie Whittaker. Nyní bude hrát ve své vlastní vedlejší roli Stuarta a bojovat proti mimozemšťanům, až bude Doctor na světě. Série byla dlouho chválena pro své silné a naturalistické zobrazení žen u moci. Od Rose Tyler a Clary Oswald až po samotného Doktora nebyla nouze o silné ženské postavy. Zejména proto, že i se svými společníky mají vždy větší roli než vedlejší postava. Russell T Davies se podívá na spin-off a oživí Unity tak, jak na něj fanoušci čekali.

doktor kdo Fanoušci se nemohou dočkat návratu Gemmy Redgrave

Ke Kate Stewart z Jemmy Redgrave se vždy přistupovalo velmi pozitivně. Fanoušci milují její osobnost a dynamiku, kterou má s Doktorem, bez ohledu na to, jakou mají tvář.

Perfektní místo, kam přivést tyto lidi zpět 🙏 pic.twitter.com/sShBcAquu0 – Callum (síňový) 15. března 2023

Doctor Who fanoušek jí velmi dobře pic.twitter.com/7ivPujJ0J3 – Josiahu! (někdy josiah) 15. března 2023

Podjednotka s drahokamovou hlavou není přání, ale potřeba – V ⸸🖤 (@vickyxleigh) 14. března 2023

Ano, opravdu !! Rozhodně nejlepší odrazový můstek v současné době pro sólovou show. Doufám, že má štáb, který rotuje s bývalými kamarády a novými/stávajícími agenty jednotek. Taková atmosféra nemožné mise. – Philip Baskett, MD. (@UnclePhil2K) 15. března 2023

Jsou nadšeni, že vidí, jak se herečka vrací do své ikonické role a vede cestu do další kapitoly vesmíru doktor kdo. Franšíza se neustále rozšiřuje a chtějí vidět více z toho, co může série nabídnout.

zdroj: Zrcadlo