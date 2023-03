Na vzdáleném arktickém ostrově je nalezena mořská příšera z doby dinosaurů

Téměř 190 let vědci pátrali po původu starých mořských plazů z doby dinosaurů. Tým švédských a norských paleontologů objevil na odlehlém arktickém ostrově Špicberky pozůstatky nejstaršího známého ichtyosaura neboli „rybí ještěrky“.

Ichtyosauři byli vyhynulou skupinou mořských plazů, jejichž fosilie byly objeveny po celém světě. Byli mezi prvními suchozemskými živočichy, kteří se přizpůsobili životu na otevřeném moři, a vyvinuli se u nich „rybí“ tvar těla podobný moderním velrybám. Ichtyosauři byli na vrcholu potravního řetězce v oceánech, zatímco dinosauři se potulovali po zemi a dominovali mořským biotopům po více než 160 milionů let.

Podle učebnic se plazi poprvé vydali na otevřené moře po masovém vymírání na konci permského období, které zdevastovalo mořské ekosystémy a připravilo cestu pro úsvit věku dinosaurů zhruba před 252 miliony let. Jak příběh pokračuje, suchozemští plazi s kráčejícími nohami vtrhli do mělkých pobřežních prostředí, aby využili výklenky pro mořské predátory, které po této katastrofické události zůstaly prázdné. Postupem času se tito raní obojživelní plazi stali výkonnějšími plavci, nakonec upravili své končetiny na ploutve, vyvinuli rybí tvar těla a začali rodit živá mláďata; Tak přeruší své konečné pouto se zemí tím, že nemusí vylézt na břeh klást vajíčka.

Nové fosilie objevené na Špicberkách nyní revidují tuto dlouho uznávanou teorii.

Poblíž rybářských srubů na jižním břehu ledového fjordu v západních Špicberkách se Květinové údolí protíná zasněženými horami a odhaluje vrstvy skály, které byly kdysi na mořském dně asi před 250 miliony let. Rychle tekoucí řeka napájená tajícím sněhem erodovala bahenní kámen a odhalila zaoblené vápencové skály zvané beton. Ty vznikly z vápenatých usazenin, které se usadily kolem rozkládajících se pozůstatků zvířat na starověkém mořském dně, a tak je uchovaly v ohromujících trojrozměrných detailech. Dnes paleontologové hledají tyto betonové bloky, aby prozkoumali fosilní stopy mrtvých mořských tvorů z dávné minulosti.

Během expedice v roce 2014 bylo z Květinového údolí shromážděno velké množství betonů a odesláno zpět do Muzea přírodní historie v[{“ attribute=““>University of Oslo for future study. Research conducted with The Museum of Evolution at Uppsala University has now identified bony fish and bizarre ‘crocodile-like’ amphibian bones, together with 11 articulated tail vertebrae from an ichthyosaur. Unexpectedly, these vertebrae occurred within rocks that were supposedly too old for ichthyosaurs. Also, rather than representing the textbook example of an amphibious ichthyosaur ancestor, the vertebrae are identical to those of geologically much younger larger-bodied ichthyosaurs, and even preserve internal bone microstructure showing adaptive hallmarks of fast growth, elevated metabolism and a fully oceanic lifestyle.

Geochemical testing of the surrounding rock confirmed the age of the fossils at approximately two million years after the end-Permian mass extinction. Given the estimated timescale of oceanic reptile evolution, this pushes back the origin and early diversification of ichthyosaurs to before the beginning of the Age of Dinosaurs; thereby forcing a revision of the textbook interpretation and revealing that ichthyosaurs probably first radiated into marine environments prior to the extinction event.

Excitingly, the discovery of the oldest ichthyosaur rewrites the popular vision of Age of Dinosaurs as the emergence timeframe of major reptile lineages. It now seems that at least some groups predated this landmark interval, with fossils of their most ancient ancestors still awaiting discovery in even older rocks on Spitsbergen and elsewhere in the world.

The paper is published in the prestigious international life sciences journal Current Biology.

Reference: “Earliest Triassic ichthyosaur fossils push back oceanic reptile origins” by Benjamin P. Kear, Victoria S. Engelschiøn, Øyvind Hammer, Aubrey J. Roberts and Jørn H. Hurum, 13 March 2023, Current Biology.

DOI: 10.1016/j.cub.2022.12.053