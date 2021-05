Vědci odhalují, že emise z podnebí zmenšují stratosféru Emise skleníkových plynů

Nová studie odhaluje, že obrovské lidské emise skleníkových plynů zmenšují stratosféru.

Vědci zjistili, že tloušťka atmosféry se od 80. let zmenšila o 400 metrů a do roku 2080 se zmenší o další kilometr bez významného snížení emisí. Změny mají potenciál ovlivnit satelitní provoz, navigaci GPS a rádiovou komunikaci.

Tento objev je nejnovější ukázkou hlubokého dopadu, který mají lidé na tuto planetu. V dubnu to vědci ukázali Klimatická krize otočila zemskou osu Masivní tání ledovců přerozděluje váhu po celém světě.

Stratosféra se rozprostírá od asi 20 km do 60 km nad zemským povrchem. Dole je troposféra, kde žijí lidé, a zde se oxid uhličitý ohřívá a rozšiřuje vzduch. To posouvá spodní hranici stratosféry nahoru. Ale navíc, když CO 2 Vstupuje do stratosféry Ve skutečnosti ochlazuje vzduch, což způsobuje jeho smršťování.

Zmenšování stratosféry je jasným znamením klimatických mimořádných událostí a dopadů na planetě, které nyní lidstvo praktikuje, tvrdí Juan Anil z University of Vigo ve španělské Ourense a část výzkumného týmu. Řekl: „Je to hrozné.“ „To dokazuje, že zasahujeme do atmosféry až na 60 kilometrů.“

Vědci již věděli, že troposféra roste s rostoucími emisemi uhlíku a předpokládali, že se stratosféra zmenšuje. Nová studie je však první, která to dokazuje a ukazuje, že se celosvětově zmenšuje přinejmenším od 80. let, kdy byla poprvé sbírána satelitní data.

Ozonová vrstva, která pohlcuje ultrafialové paprsky ze slunce, se nachází ve stratosféře a vědci si mysleli, že příčinou zmenšení může být ztráta ozonu v posledních desetiletích. Méně ozónu znamená méně zahřívání ve stratosféře. Nový výzkum však ukazuje, že stoupá oxid uhličitý 2 To je důvod neustálého zmenšování stratosféry, nikoli úrovně ozonu, které se začalo zotavovat po Montrealské smlouvě z roku 1989, která zakazovala CFC.

studovat, Publikováno v dopisech o výzkumu v oblasti životního prostředíK závěrům dospěl pomocí malého souboru satelitních pozorování provedených od 80. let pomocí několika klimatických modelů, které zahrnovaly složité chemické reakce probíhající v atmosféře.

Západ slunce nad Indickým oceánem. Nad temným povrchem Země označuje brilantní sled barev mnoho vrstev atmosféry. V troposféře, která sahá od zemského povrchu do nadmořské výšky mezi 6 a 20 kilometry, lze vidět hluboké pomeranče a žlutou. Růžová až bílá oblast nad mraky se jeví jako stratosféra. Tato atmosférická vrstva obecně obsahuje malé nebo žádné mraky a rozkládá se téměř 50 km nad zemským povrchem. Modré vrstvy nad stratosférou naznačují horní atmosféru, jak postupně mizí v temnotě vesmíru. Obrázek: NASA

„Může to ovlivnit satelitní cesty, orbitální doby života a operace vyhledávání.“ […] „Šíření rádiových vln a nakonec celková výkonnost globálního pozičního systému a dalších vesmírných navigačních systémů,“ uvedli vědci.

„Tato studie našla první pozorovatelné důkazy o zmenšování stratosféry a ukazuje, že příčinou jsou ve skutečnosti emise skleníkových plynů a nikoli ozon,“ uvedl profesor Paul Williams z University of Reading ve Velké Británii, který se nového výzkumu nezúčastnil. .

Řekl: „Někteří vědci začali horní atmosféru nazývat„ atmosférou nevědomosti “, protože nebyla studována dobře.“ „Tento nový dokument posílí argumenty pro lepší monitorování této vzdálené, ale velmi důležité části atmosféry.“

Williams, jehož vlastní výzkum ukazuje, že klimatická krize by mohla trojstranný Míra závažného narušení, které cestující v letecké dopravě zažili. „Přemýšlím, jaké další změny mají naše emise v atmosféře, které ještě musíme objevit.“

Dominance lidských aktivit na této planetě vedla vědce k doporučení deklarace A. The New Geological Age: The Anthropocene.

Mezi navrhovanými znaky antropocenu jsou radioaktivní prvky převládající při zkouškách jaderných zbraní v 50. a 20. letech Domácí kuřecí kostiDíky rozmachu výroby drůbeže po druhé světové válce. Jiní vědci navrhli rozsáhlé znečištění plasty Znamení stáří plastuSledovat dobu bronzovou a železnou.