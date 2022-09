Povolal Adama Pewdryho, produkt Colorado Rapids Academy, aby soutěžil s americkým mládežnickým národním týmem.

Commerce City, Colorado. Produkt Colorado Rapids Academy Adam Biodry byl povolán, aby soutěžil s mládežnickým týmem USA do 17 let na mistrovství mládeže Václava جيزižka. Biodry, brankář do 17 let, se zúčastní akce 16. až 26. září ve Zlíně pod vedením trenéra Gonzala Segarese. Spojené státy se mají utkat se Slovenskem 21. září, Německem 23. září a Českou republikou 25. září.