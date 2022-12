„Moje síly jsou opravdu nízké“: Rover Mars Insight NASA se připravuje ke startu z Rudé planety | Mars

NASA Přistávací modul InSight Doručil to, co by mohlo být jeho poslední zprávou z Marsu, protože je na výpravě za účelem vytvoření historie, aby odhalil tajemství nitra Rudé planety.

V listopadu vesmírná agentura varovala, že čas sondy možná končí, protože prach nadále kondenzuje a dusí energii InSight.

„Výroba energie kosmické lodi stále klesá, protože na solárních panelech houstne prach navátý větrem,“ napsala NASA ve zprávě. Modernizace dne 2. listopadu. „Konec se očekává v příštích několika týdnech.“

sdílená zpráva zapnuta NASA Twitterový účet InSight v pondělí napsal: „Moje energie je opravdu nízká, takže toto může být poslední obrázek, který mohu poslat. Ale nebojte se o mě: Můj čas zde byl produktivní a bez příhod. Pokud mohu dál mluvit se svým misijním týmem , udělám — Ale brzy se tady podepíšu. Díky, že se mnou zůstaneš.“

Moje energie je opravdu nízká, takže toto může být poslední obrázek, který mohu poslat. Ale nebojte se o mě: můj čas zde byl produktivní a bez příhod. Pokud budu moci dál mluvit se svým misijním týmem, udělám to – ale brzy zde podepíšu. Díky, že jsi se mnou zůstal. pic.twitter.com/wkYKww15kQ – NASA InSight (@NASAInSight) 19. prosince 2022

Robotický geolog vyzbrojený kladivem a seismografem poprvé dorazil na pustou plochu Elysium Planitia v listopadu 2018.

Od té doby prováděla geologické vykopávky a prováděla první měření zemětřesení pomocí high-tech seismometru umístěného přímo na povrchu Marsu.

Vozidlo na solární pohon vydalo minulý měsíc aktualizaci, která nám připomíná jeho čas ve vesmíru.

„Měl jsem to štěstí, že jsem žil na dvou planetách. Před čtyřmi lety jsem bezpečně dorazil na druhou, k velké radosti mé rodiny nejprve. Děkuji svému týmu za to, že mě poslal na tuto objevnou cestu. Doufám, že se mi to podaří.“ být na tebe hrdý.“

Od svého zveřejnění Insight naměřil více než 1300 seismických událostí a více než 50 z nich mělo podle zveřejněné mise dostatek jasných signálů, aby tým mohl získat informace o jejich poloze na Marsu. Výsledek.

Data sondy také přinesla podrobnosti o vnitřních vrstvách Marsu, tekutém jádru, překvapivě proměnlivých zbytcích pod povrchem zaniklého magnetického pole, počasí a zemětřesné aktivitě.

bývalý k Jeho spuštění v roce 2018Hlavní vědec NASA Jim Green řekl, že mise má „zásadní význam pro pochopení původu naší sluneční soustavy a toho, jak se stala tím, čím je dnes“.

NASA neprohlásí misi za ukončenou, dokud Insight neprojde dvěma kontrolami, kdy sonda obíhající Mars předá své informace zpět na Zemi.

V roce 2018 veterán Mars rover vyhlásil příležitosti konec jeho 15letého působení Odesláním neúplného obrázku Perseverance Valley.

Silná prachová bouře zatemnila oblohu kolem solárně poháněného roveru, rozbila slunce a zanechala za sebou tmavý obraz s bílými skvrnami od šumu fotoaparátu. Přenos se zastaví před přenosem celého obrazu.