Nositelé Francie překvapili Kanadu; Češi odolávají tlaku Německa – Sports News, Firstpost

Belgie, Španělsko a Česká republika zahájily turnaj výhrami a získaly náskok před druhým a posledním zúčtováním ve tříčlenných skupinách.

Praha: Francouzští šampioni zakolísali už v prvním kole, když v úvodním pondělním utkání prvního finále Poháru Billie Jean Kingové v Praze prohráli s Kanadou.

Šampionky Fed Cupu 2019 a nejlepší nasazené hráčky v přejmenovaném vydání musí ve středu porazit silnou ruskou stranu, aby si udržely naděje na oživení finálových zápasů.

Francouzka Fiona Ferro prohrála úvodní zápas s 353. světovou jedničkou Françoise Abandovou 6:4, 4:6, 4:6.

Elise Cornetová vyrovnala skóre tím, že porazila Rebeccu Marino 6-4, 7-6 (7/5), ale poté prohrála rozhodující gumový double s Clarou Borrell 3-6, 6-7 (6/8) v rukou Gabriely Dabrowski a Marino.

Kanada byla pozdním přírůstkem do turnaje a nahradila Maďarsko poté, co Budapešť převedla hostovací práva do Prahy.

„Porazit jedničku je samozřejmě neuvěřitelné a myslím, že bychom na sebe měli být hrdí,“ usmíval se Marino po deblové gumě.

„Jako tým jsme se semkli a tvrdě bojovali,“ dodala.

V odpoledním zápase Belgie porazila ve druhém setu Bělorusko 2:1.

Belgičanka Gret Minin porazila v úvodním zápase Irinu Shimanovic 6-2, 6-2.

Elise Mertensová přidala druhý bod, když porazila Alexandru Sasnovic 6-2, 4-6, 6-2.

Poté Sasnovich a Vera Labko vybojovali bod útěchy pro Bělorusko, kde porazili Mertensovou a Kirsten Flickensovou 6-4, 6-3.

„Začali jsme silně, Greet si vedla velmi dobře a to mi usnadnilo práci,“ řekl Mertens.

„Dnes jsme rádi, že jsme vyhráli dvouhru, takže jsme nakonec vyhráli.“

Česká záchrana veteránem

Česká republika, která vyhrála šest z posledních devíti Fed Cupů, porazila Německo poté, co Markéta Vondrošová porazila Andreu Petkovicovou 6:1, 6:3.

Světová devítka Angelique Kerberová na horské dráze, na které se představily nejlepší hráčky turnaje, překonala třetí nasazenou Barboru Krijkovou 6:7 (5/7), 6:0, 6:4.

„Odehráli jsme skvělý zápas na opravdu vysoké úrovni. Byl to jen bod nebo dva, které rozhodly zápas,“ řekla Kerberová po epickém 136minutovém utkání.

„Samozřejmě je pro mě vždy ctí hrát za Německo, takže se vždy snažím udělat maximum,“ dodala.

„Dala jsem do toho sto procent a myslím, že se není za co stydět,“ řekla Krijiková, letošní vítězka French Open.

Šestatřicetiletá Lucy Hradica poté nahradila Krejšíkovou po boku své obvyklé deblové partnerky Kateřiny Siniakové a české duo zvítězilo v rozhodující čtyřhře nad Annou-Lenou Fridsamovou a Julesem Niemeyerem 6-4, 6-7 (2/7), 10/8.

Kvůli neúčasti Garbine Muguruzaové a Pauly Padusové to Španělsko proti Slovensku mělo těžké, ale nakonec vyhrálo 2:1 kvůli Sarah Soribes Tormo.

Slovenka Viktoria Kozmová v prvním zápase porazila Carlu Suarez Navarro, která ukončila kariéru v Praze 6-2, 3-6, 6-3.

Soribis Tormo vyrovnal poté, co porazil Annu Karolinu Schmidlovou 6-3, 3-6, 6-2, a ve čtyřhře porazil Suarez Navarro s Kozmovou a Teresou Mihalikovou 4-6, 6-2, 10/7.

„Myslím, že to, co jsme dnes dokázali, je skvělý den, skvělý pocit. Jsem velmi hrdý na to, co jsme dokázali,“ řekl Sorribes Tormo.