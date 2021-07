Skutečný počet případů COVID ve vězení může být vyšší, než se uvádí

Úředníci veřejného zdravotnictví tvrdí, že možnost přehlédnout úmrtí na viry souvisí s lidmi v zemi vězenía vězení a Střediska pro zadržení imigrace S sebou nese zvláštní rizika. Odborníci tvrdí, že příprava věznic na budoucí epidemie bez znalosti jejich plného počtu je obtížná. V tuto chvíli je známo veřejnosti součty smrti Spojení s uvězněním pochází převážně ze samotných zařízení.

Sharon Dolovic, ředitelka Projekt Covid za Pars Data دات na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, která sleduje úmrtí koronavirů ve věznicích v USA.

Vězeňští a vězeňští úředníci obhájili své metodiky počítání úmrtí vězňů na koronavirus s tím, že dodržovali všechny federální a místní požadavky na dokumentaci. Někteří navrhli, že jejich úkolem bylo sledovat úmrtí „ve vazbě“, a navrhli, aby zahrnutí úmrtí lidí, kteří byli v nedávné době v jejich péči – ale už ne – by bylo těžkopádné a nepraktické a mohlo by to nakonec přeceňovat počet případů virů spojených s zařízení.

„Je nefér očekávat, že věznice nějakým způsobem převezmou odpovědnost za to, co se stane s lidmi, jakmile budou propuštěni z naší vazby,“ uvedla Cathy Hyattová, mluvčí šerifa ve Virginii Beach, která zadržovala pana Meliuse. “Řídíme se zákonem a komplexními standardy stanovenými ministerstvem oprav ve Virginii, které zahrnují vyšetřování a hlášení každého, kdo zemře ve vazbě. Ani nevyžaduje hlášení úmrtí bývalých vězňů.” „Je nevědomé si myslet, že tyto tisíce lidí můžeme nějakým způsobem sledovat a převzít odpovědnost,“ dodala.

Po celou dobu pandemie vězeňské systémy používaly různé metody veřejného hlášení úmrtí souvisejících s Covid-19. Nevadské věznice Tvrdí, že hlásí úmrtí vězňů Covid-19 státním zdravotníkům, ale nehlásí je. Mississippi vězeňské úřady Řekl, že ve věznicích nezemřeli žádní vězni na koronaviry, než v lednu oznámil, že s koronaviry jsou spojeny téměř dvě desítky úmrtí vězňů.

A v Texasu vězeňský lékařský výbor přezkoumává každý případ, kdy koroner uvedl, že Covid-19 je jednou z příčin smrti, a podle mluvčího státního vězeňského systému Jeremyho Diesela občas zrušil předchozí nálezy. . 53letá vězněná Shelia Bradleyová zjistila, že koronerka zemřela na „bakteriální a možná plísňový zápal plic, komplikace Covid-19“, ale komise dospěla k závěru, že zemřela na „akutní bakteriální zápal plic“. bez zahrnutí Covid-19.