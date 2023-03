Bazény v Berlíně umožní ženám plavat nahoře bez

V prohlášení se uvádí, že koupaliště neměla „pravidla specifická pro pohlaví“ a místo toho jednoduše uvádělo, že se musí nosit běžné plavky. zatímco pravidla Jako přijatelné oblečení nezmiňují koupací šortky, bikiny, plavky a burkiny, ani nespecifikují, kdo by měl co nosit.

Keon West, profesor sociální psychologie na Goldsmiths, University of London, který prováděl studie o nahotě a tělesném vzhledu, dříve pro The Washington Post řekl, že Němci jsou ohledně nahoty „obecně docela uvolnění“. Nahota, také známá jako „kultura svobodného těla“, není vnímána jako sexuální.

Některá města mimo hlavní město také umožňovala plavání nahoře bez pro všechny. Loni proběhl v Göttingenu ve středním Německu pokus, který umožnil všem plavcům vstupovat do městských bazénů nahoře bez, než byla nová pravidla přijata natrvalo. Ke změnám došlo poté, co zařízení zakázalo plavci, který se identifikoval jako nebinární a vstoupil do bazénu nahoře bez, ve vstupu do budovy, Tvrdí to německý časopis Der Spiegel.