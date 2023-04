Google příští rok vypne servery – Ars Technica

V příspěvku na oficialitě Stránka komunity Google NestGoogle oznámil, že ukončí službu pro několik starších chytrých domácích produktů Nest. Většina těchto zařízení se už roky neprodává, ale protože jsou všechna připojena ke cloudu, vypnutí serverů je zredukuje na zbytečné bloky. Dobrou zprávou je, že Google poskytuje stávajícím uživatelům nabídky na upgrady hardwaru na něco podporovaného.

Google zabíjí produkt Zobrazit další příběhy



První je Dropcam, což je Nest a Google Získáno v roce 2014 za 555 milionů dolarů a nakonec přešel na řadu Nest Cam. Podpora serveru Dropcam (a Dropcam Pro) bude ukončena 8. dubna 2024 a Google říká: „Po tomto datu již Dropcam nebude fungovat a již nebudete moci používat aplikaci Nest ke kontrole stavu.“ Videa se ukládají online, takže Google dodává: „Pokud si chcete uchovat historii videí, stáhněte si a uložte je před tímto datem.“

Nest nahradil řadu Dropcam v roce 2015, takže tyto kamery jsou staré asi 8 let. Nest slibuje pětiletou podporu pro své vlastní produkty. Google však tyto uživatele neřeže pouze; Pokud chtějí pokračovat v práci s ekosystémem Google, nabízí slevy na nové kamery Nest. Google říká, že pokud jsou uživatelé stávajícím předplatitelem Nest Aware, dostanou zdarma vnitřní kabelovou Nest Cam (v hodnotě 100 $). Nest Aware je měsíční předplatné za 6 nebo 9 USD, které vám umožní nahrávat video z vaší kamery a ukládat je online. Vzhledem k tomu, že tento poplatek za předplatné bude za rok nebo dva odpovídat ceně Nest Cam, má smysl, aby se Google pokusil udržet tok příjmů z předplatného. Pokud nemáte předplatné Nest Aware, Google nabízí 50% slevu na kabelovou Nest Indoor Cam.

(I když vám doporučuji, abyste se zbavili okovů Google vždy neklidný Obezděte zahradu a kupte si něco, co nemá měsíční poplatek nebo je cloudové. Líbí se mi, že můj systém Unifi Protect je samoobslužný s vhodným hardwarem a řadou modelů fotoaparátů, ale k dispozici je mnohem více možností. Kamery Nest nenabízejí nic, co by ospravedlnilo měsíční poplatek, a to jim dává vysoké celkové náklady.)

Takto vypadá Nest Secure. Jedná se o horní klávesnici/rozbočovač se senzorem přítomnosti klíčenky a dvěma kusy senzoru „Nest Detect“.

Nest Detect je kombinovaný snímač pohybu a dveřní monitor. Google

Stisknutím tlačítka na zařízení Nest Detect můžete použít dveře bez spuštění alarmu. Google

Nest Tag umožňuje deaktivaci klepnutím.

Další na bloku sekání Nest je Nest Secure. Jednalo se o domácí bezpečnostní systém za 500 dolarů s klávesnicí, senzory oken a dveří, detektory pohybu a senzorem přítomnosti klíčenky. Google vyřadil zařízení v roce 2020, ale bude i nadále podporovat stávající zařízení až do stejného dne jako Dropcam: 8. dubna 2024. Google k tomuto datu říká: „Váš Nest Secure již nebude fungovat. V aplikaci Nest již nebude dostupný. a nepřipojí se k internetu.“ „

Když Google původně oznámil zrušení Nest Secure, slíbil, že bude zařízení podporovat minimálně do listopadu 2022 – přesně pět let po vydání v listopadu 2017 – ale nyní získává podporu na 6,5 ​​roku.

Google právě oznámil znovuuvedení bezpečnostního produktu ve spolupráci s ADT, jedním z nejsilnějších hráčů na trhu domácí bezpečnosti (Google koupil 6,6% podíl v ADT v roce 2020). Jde o stejný základní produkt jako Nest Secure, ale s kombinací technologií Google (kamery a chytré displeje) a technologie ADT (rozbočovač, senzory a software). Stejně jako Nest Cams je toto zařízení předplatitelskou návnadou: Google a ADT jej budou milovat, pokud se přihlásíte k 24/7 profesionálnímu monitorování ADT, které běží 25 až 35 $ měsíčně, v závislosti na vašem domácím nastavení.

Majitelům Nest Secure je nabízen bezplatný upgrade na nový systém ADT – Google tomu říká „hodnota 485 USD“ – i když budete muset udělat spoustu nové instalační práce, vyměnit každý senzor a součást, abyste jej uvedli do provozu. Další možností je 200 $ kredit Google Store. Pokud máte nárok na slevy na Nest Secure nebo Dropcams, Google vám řekne, že vám pošle e-mail. Existuje také recyklační program za vaše mrtvé produkty.

Ekosystém chytré domácnosti Nest, „Works with Nest“ konečně dostává datum uzavření: 29. září 2023. „Works with Nest“ byl původní ekosystém chytré domácnosti Nest, který umožňoval změnu věcí, jako je termostat, když opustíte dům nebo povolíte aplikace třetích stran pro ovládání vašeho systému Nest. K tomuto systému lze také připojit zařízení třetích stran a nějakým způsobem interagovat s termostaty, kamerami nebo detektory kouře.

Works with Nest byl v roce 2019 odsouzen k trestu smrti a od té doby je v cele smrti společnosti Google. Google původně chtěl Works with Nest ukončit v srpnu 2019, ale po veřejném pokřiku ukončení odložil. Google stále bránil Works with Nest v přidávání nového hardwaru v srpnu 2019, takže od té doby jakýkoli systém pokulhával. Pokud se něco rozbije, máte smůlu a nemůžete to vyměnit.

Google tehdy chtěl, aby uživatelé Nest přešli na ekosystém „Works with Google Assistant“, tedy stejnou základní myšlenku pro připojení chytré domácnosti, ale bez tašky „Tady to nebylo vynalezeno“ získaného systému Nest. Místo účtu Nest používá účet Google, má jinou kompatibilitu zařízení a hlavně umožňuje ovládat zařízení hlasem. Samozřejmě se také zdá, že Google Assistant byl u Googlu zbaven priority, takže Works with Google Assistant se již nejmenuje Works with Google Assistant; Teď se to jmenujeFunguje s Google Home. „Google Home“ však neodkazuje na původní produkt Google Home, kterým byl chytrý reproduktor. Tato řada byla ukončena a nahrazena reproduktory Nest Audio. „Google Home“ nyní znamená aplikaci, která ovládá vaše chytrá zařízení, takže „Funguje with Google” Home“ znamená, že to uvidíte v aplikaci. Aplikace Nest, která může také ovládat některá zařízení Nest, byla vypuštěna ve prospěch aplikace Google Home.