Fanoušci Resident Evil Village objevili šokující novou dámu Dimitriscu. Detaily

Resident Evil Village Fanoušci byli ohromeni novými detaily, které Capcom vložil do své nejnovější hororové hry o přežití. Tento detail patří konkrétně Lady Dimitrescu, která je jednou z hlavních darebáků v nedávno vydaném titulu. A i když to v žádném případě nemění způsob, jakým by hráči mohli hru vnímat jako celek, ukazuje to, jak chytří jsou vývojáři pracující na projektu v Capcomu.

Spatřeno v novém videu TikTok, jednom Resident Evil Village Hráč si uvědomí, že skóre v zámku lady Dimitrescu bylo zničeno velmi zvláštním způsobem. Při zkoumání této sady schodů poblíž oblasti dungeonů bylo zjištěno, že každá třetí nebo čtvrtá příčka byla opotřebovaná o něco více než ostatní. Jaký je důvod? Zdá se, že to souvisí s velikostí paní Dmitrescu. Vzhledem k tomu, že je mnohem vyšší než ostatní postavy, měla by stoupat po schodech lezením na každém tak třetím kroku, než aby šla krok za krokem jako ostatní. Tyto detaily jako takové mají ukázat, že schody byly nošeny velmi zvláštním způsobem kvůli tomu, jak se po nich chodí.

Ve velkém schématu věcí je to opět nejvíce Resident Evil Village Fanoušci si to určitě nikdy nevšimnou. Ale pro ty, kteří mají bystré oči, to jen ukazuje, jak určití umělci prostředí skutečně jsou, když vytvářejí takové stránky. Pokud jste někdy pochybovali o tom, že Capcom je jedním z nejlepších ateliérů environmentálního designu na světě, tato malá informace pravděpodobně změní váš názor.

Pokud jste ještě nehráli Resident Evil Village Hru si nyní můžete získat na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X a PC. Naopak, pokud vás zajímá, zda by vás tento titul mohl zajímat, můžete Podívejte se na naši speciální recenzi zde.

[H/T WGTC]