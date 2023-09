První lodě obilí připlouvají na Ukrajinu novou trasou

před 33 minutami

Nákladní loď „Arwiat“ je mezi prvními loděmi, které dorazí do ukrajinského přístavu pomocí nového koridoru v Černém moři

Ukrajinské přístavní úřady uvedly, že dvě nákladní lodě dorazily do ukrajinského přístavu poté, co propluly Černým mořem pomocí nové trasy.

Loď dorazila do Čornomorsku v sobotu a měla naložit 20 000 tun pšenice určené pro globální trhy.

Úředníci uvedli, že to bylo poprvé, co civilní lodě dorazily do ukrajinského přístavu od krachu dohody s Ruskem zaručující bezpečnost lodí.