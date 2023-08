Režisérka Past Lives Celine Song uvádí českou klasiku mezi své oblíbené filmy

duchové minulosti Film, který se ode dneška otevírá v pražských kinech, dal dohromady působivý resumé do první poloviny roku 2023. Byl to jeden z našich nejlepších záběrů na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a právě je k vidění. Jeden z nominovaných na nejlepší film na příští rok udílení Oscarů.

duchové minulosti Režisérka Celine Song je dlouholetá Newyorčanka, ale k České republice má silný vztah. Než svůj film osobně přivezla na karlovarský filmový festival, psala pro sérii Amazon Kolo času, který právě v Praze natáčí svou třetí sezónu. Je také velkou fanynkou českého spisovatele W Vlaky bedlivě sledovaly Autor Bohumil Hrabal.

Nedávno jsem zpíval Top 10 rozhovorů s distributorem domácího videa The Criterion CollectionKde vybrala svých 10 nejlepších filmů, které byly vydány prostřednictvím platformy. Mezi těmito možnostmi: Adaptace klasiky Bohumila Hrabala Jerryho Menzela Vlaky bedlivě sledovalykterý v roce 1968 získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

„Vyrostl jsem na literatuře Bohumila Hrabala a přečetl jsem téměř každou knihu, kterou kdy napsal. Protože miluji knihu, podle které je tento film natočen, bylo těžké si představit, že bych miloval film tak moc,“ Song říká standard.

Jako Hrabalův rodák a hluboká duše však Jiří Menzel vypráví zdrcující příběh líného mladého muže ve válečných dobách. Myslím, že každý film o válce stojí před výzvou, aby se nestal proválečnou propagandistickou show – a tento film je vášnivě protiválečný (stejně jako kniha) Protože vede veřejnost k pocitu naprosté bezvýznamnosti války.

„Ve filmu nejsou žádní váleční hrdinové, jen obyčejní lidé, jejichž vášně a životní radosti byly brutálně ukončeny válkou, bez fanfár nebo zmínky v historických knihách. Ve filmu je pod tíhou historie vyčmuchán lidský život jako kdyby to byla moucha a lidstvo je úplně zploštělé. Hluboce volám s příběhy jako je tento.“

Criterion Collection vydalo celkem 17 českých (a československých) filmů pro distribuci ve Spojených státech a Kanadě, včetně nedávné sedmikráskykterý se umístil na 28. místě loňské ankety Sight and Sound o nejlepší filmy, které kdy byly natočeny, a tři filmy Karla Ziemanna, jehož dílo Ryan Gosling uvedl jako inspiraci pro vizuální efekty ve Barbie.

při propagaci duchové minulostiPíseň také odkazovala na Pražský hrad v A Poslední rozhovor Film International, přirovnávající českou dominantu k Soše Svobody v New Yorku. Hlavní postavy v duchové minulostikterou hrají Greta Lee a Teo Yu, se vydají na výlet do americké pamětihodnosti, když celoživotní Newyorčan v podání Johna Magara zmiňuje, že ho nikdy předtím nenavštívil.

„Zajímalo mě najít něco, co by pro mě jako člověka žijícího v New Yorku bylo tak autentické, jak se New York cítí,“ říká. duchové minulosti Manažer si toho všiml. „Například jsem chtěl, aby se ve filmu objevila Socha svobody, protože Hye Sung je turistka a Nora je imigrantka. Pro Newyorčany není Socha svobody romantická.“

„Pro lidi v Praze pro ně hrad nic neznamená. Pro turisty a imigranty je to krásný symbol a něco úžasného a úžasného. Věděl jsem, že z toho důvodu potřebují k Soše Svobody. Ale co jsem nechtěl Byly to nějaké záběry z dronu nebo co tam bylo.“ Má to v sobě další úžasné věci. Chtěl jsem scénu z lodi. Chtěl jsem, aby to bylo trochu jako když se na to jdete podívat, protože jsem šel a sledoval to.“

Zde jsou duchové minulosti 10 oblíbených filmů režisérky Celine Songové ve sbírce Criterion: