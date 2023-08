Jessica Pegula porazila svou partnerku ve čtyřhře Coco Gauff ve čtvrtfinále Montrealu | sportovní

MONTREAL — Jessica Pegula porazila v pátek v celoamerickém zápase partnerku ve čtyřhře Coco Gauffovou 6-2, 5-7, 7-5 a postoupila tak do semifinále na National Bank Open již třetí rok v řadě.

Za nerozhodného stavu 5:5 ve třetím setu šestý nasazený Gauff podeváté dvakrát chyboval, když bránil brejk, čímž získal šestou nasazenou Pegulu náskok. Pegula posloužil ke zlepšení skóre na 2-1 ve sporu a ukončení čtyřzápasové série porážek proti top 10 hráčům. Goff vyhrál v neděli ve Washingtonu.

„Byl to dobrý zápas,“ řekla Pegula v rozhovoru na kurtu. „Vždycky je těžké hrát s partnerem ve čtyřhře – přesně víte, o co se snažíte. Záleželo jen na tom, kdo by soutěžil lépe.“

Nejlépe hodnocený tandem Pegula a Gauff se odhlásil před svým pátečním zápasem čtyřhry a do semifinále poslal Japonky Shoko Aoyama a Ina Shibahara.

V sobotním semifinále se Pegula utká s nasazeným Polkem Igou Swiatekem. Swatik porazil Američanku Danielle Collinsovou 6-3, 4-6. 6-2.

Swiatek vede turné s 50 zápasovými výhrami. V červnu vyhrála French Open a čtvrtý letošní titul přidala minulý týden na domácí půdě ve Varšavě.

„Opravdu jsem chtěl hrát naplno a jsem moc rád, že se mi ve třetím setu podařilo zrychlit,“ řekl Swiatek. „Jasně, to jsem hledal. Dnes jsem měl pocit, že opravdu potřebuji trochu zvýšit intenzitu.“

V dalším čtvrtfinále dvouhry Ruska Ljudmila Samsonová nasazená jako 15. porazila Švýcarku Belindu Bencic 6-4, 6-4 a třetí nasazená Elena Rybakina z Kazachstánu porazila Ruskou Dariu Kasatkinovou nasazenou 10, 5-7, 7-5, 7-6 (8) v zápase, který skončil v sobotu ve 2:54.

Se zbývajícími několika stovkami nadšených fanoušků Rybakina ukončila Kasatkinu tím, že ji rozdrtila o její pátý zápasový bod. Rybakina také zachránil zápasový bod hlavičkou a vyrovnal tiebreak na 8.

Dříve v zápasech třetího kola, které byly kvůli čtvrtečnímu dešti odloženy na pátek, Samsonová porazila druhou nasazenou Arynu Sabalenkovou z Běloruska 7-6(2), 4-6, 6-3 a Bencic porazila sedmou nasazenou Češku Petru Kvitovou. Republika. 6-7(3), 6-3, 6-1.

