Česká republika vyzývá k jednání zemí EU k zákonům o emisích automobilů

BRUSEL (Reuters) – Česká republika pozvala ministry dopravy z 11 zemí Evropské unie, aby se v pondělí sešli ve Štrasburku, aby projednali politiku snižování emisí, uprostřed sporu o přelomový přechod EU na elektromobily.

Představitel EU agentuře Reuters řekl, že na schůzku bylo pozváno Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Finsko. Kteří ministři se zúčastní, zatím nebylo potvrzeno.

Schůzka byla původně plánována k projednání navrhovaného zákona EU zpřísňujícího limity pro emise zdraví škodlivých látek z vozidel, jako jsou oxidy dusíku – politika známá jako Euro 7. Česká republika a některé další země a průmyslové skupiny uvedly, že ji chtějí změnit označují to za nereálné a zpochybňují přínosy pro životní prostředí, které to přináší. Zákon to přinese.

Někteří představitelé EU však uvedli, že nyní očekávají, že se na schůzce probere postoj zemí k právu EU k ukončení prodeje nových automobilů vypouštějících oxid uhličitý do roku 2035. Hlavní politika unie urychlit přechod Evropy k elektromobilům byla pozastavena poté, co Německo na poslední chvíli prohlásila svůj odpor.

Český ministr dopravy Martin Kupka minulý týden po setkání se svým německým partnerem Volkerem Wessingem v Berlíně řekl, že jeho země chce změny v zákazu nových aut, která vypouštějí oxid uhličitý z roku 2035.

„Nebudeme podporovat omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro syntetická paliva,“ uvedl Kupka na Twitteru.

Minulý týden německé ministerstvo dopravy požadovalo ujištění, že po roce 2035 bude povolen prodej nových vozů se spalovacími motory, pokud budou jezdit na paliva neutrální vůči oxidu uhličitému.

Zásah překvapil tvůrce politik, protože Evropský parlament, Komise a členské státy EU již loni po měsících vyjednávání schválily zákon o oxidu uhličitém pro automobily.

Tato politika měla vstoupit v platnost po závěrečném hlasování tento týden, které bylo zrušeno po odporu Německa a dosud nebylo odloženo.

Mezi další odpůrce zákona o oxidu uhličitém patří Itálie, Polsko a hrstka dalších zemí, jejichž řady vzrostly od té doby, co největší evropská ekonomika signalizovala svůj nesouhlas, uvedli představitelé EU, což zvyšuje možnost, že existuje dostatečná podpora pro jeho zablokování.

(Zpráva Kate Abnett). Další zprávy Jasona Hovetta. Střih Tomasz Janowski

