Pokles funkcí pixelů na březen 2024: Nejlepší nové funkce [Video]

Nejnovější funkce Pixel Drop od Googlu pro březen 2024 tady, která přináší do vašeho oblíbeného zařízení Pixel řadu úžasných nových funkcí a vylepšení. Pojďme se ponořit a podívat se, co je nového!

Vzhledem k poněkud matoucímu QPR nebo čtvrtletní fázi vydávání platformy má „běžný“ pokles funkcí více než několik pozoruhodných doplňků. Pokud jste se zaregistrovali do QPR Beta, nebude to pro vás nic nového, ale pro všechny je to stále nové. Je zde spousta nových funkcí, pokud jste se ještě nepřipojili k našemu beta pokrytí – tak se připravte…

Obrazovka Pixel Call se stala interaktivnější

Nevyžádané hovory? už ne! Obrazovka telefonování Pixelu je nyní o něco chytřejší s novými možnostmi, jak odradit nechtěné hovory. Pokud například linka ztichne, když přijmete hovor, existuje možnost, která vám zobrazí „Hello?“ Tlačítko, které volajícího požádá, aby odpověděl. Jednou z hlavních výhod je to, že vás to může ušetřit nechtěných hovorů nebo otravných prodejních prezentací.

Google také přidal další rozumnou odpověď poháněnou umělou inteligencí, která vám umožní klepnout a říct volajícímu „Hned jsem tam“. Pokud chcete mluvit s osobou, která volala, může vám to získat nějaký čas, pokud jste zadrženi nebo možná v tu chvíli nemůžete mluvit. Váš telefon zareaguje na volajícího „Vteřinu, zkontrolujte, komu jste volali“ – což zní lidštěji a je to podobné tomu, jak by se recepční nebo osobní asistent vypořádal s nechtěným volajícím.

Rychlejší spárování sluchátek











Rychlé párování se právě zrychlilo s vydáním funkcí v březnu 2024 a Androidem 14 QPR2. Nyní budou všechna sluchátka nebo příslušenství Bluetooth uložené ve vašem účtu Google pohodlně uvedeny v části „Dříve používané s účtem“ v Nastavení, takže opětovné připojení a kontrola stavu baterie bude hračkou.

Můžete jednou klepnout na panel Bluetooth QS a zobrazí se také seznam těchto nedávno použitých nebo uložených zařízení. Není to jen pro sluchátka, takže je to skvělé pro rychlé přepínání a úsporné přehrabování se v nabídkách pro připojení.

Vysoce kvalitní nahrávání na Instagram pro Pixel 7, 8 a Pixel Fold

Pokud hodně používáte Instagram, uživatelé iOS už nemusejí závidět, protože uživatelé Pixel 7, 7 Pro, Fold, 8 a 8 Pro nyní mohou na Instagram nahrávat úžasné Ultra HDR fotky a živá 10bitová HDR videa. na kotouče.

Obrazy Ultra HDR zvyšují jas světlejších částí obrazu a teoreticky by měly získat živější barvy ve srovnání s běžným obrazem HDR+. Když sledujete Ultra HDR video, vypadá na obrazovce velmi jasně. To znamená, že při procházení budete okamžitě vědět, jaký typ obsahu byl zachycen pomocí tohoto režimu nahrávání.

Nezapomeňte povolit obě nastavení v aplikaci Pixel Camera tak, že přejdete do Nastavení fotoaparátu > Pokročilé > Ultra HDR.

Okruh vyhledávání se rozšiřuje

Výzkumný okruh není technicky nový. Byl vydán pro Pixel 8 a 8 Pro před několika týdny, ale nyní je k dispozici pro Pixel 7 a 7 Pro s funkcemi klesajícími v březnu 2024. Google bohužel Pixel Fold vyloučil, alespoň prozatím. To nemusí být užitečné pro každého a musíte povolit vyhledávací kruh, ale je to elegantní možnost, která může pro mnoho lidí nahradit zpětné vyhledávání obrázků jen pro pohodlí.

Vylepšete psaní na tabletu Pixel

Tablet Pixel má nový panel nástrojů Gboard Voice, který poskytuje rychlý přístup k emotikonům a nastavením při používání převodu řeči na text. Je to další možnost, která dává větší vizuální smysl na zařízeních s větší obrazovkou, jako jsou tablety první strany od Googlu.

Když je aktivní, celá klávesnice je minimalizována a místo ní se zobrazí panel nástrojů ve tvaru disku. Tato menší část obsahuje tlačítko pro návrat klávesnice, mini klávesovou zkratku emoji, kompletní nabídku pro přístup k nastavení a tlačítko pro hlasové diktování pro asistenta. Tento panel nástrojů můžete přesunout kamkoli na obrazovce, aby nikdy nepřekážel obsahu.

Upgrady pro první generaci Pixel Watch a další











Pixel Watch první generace si v březnu 2024 získaly vážnou a opožděnou lásku s Pixel Features Drop. Několik aplikací, které byly dodány s Pixel Watch 2, bylo přeneseno na zadní stranu, včetně Fitbit Relax pro řízená dechová cvičení.

Google konečně přidal automatický režim cvičení, který se aktivuje, když budete dělat věci, jako je běh, jízda na kole nebo plavání. Jednou nevýhodou našeho testování je, že někdy může trvat asi 10 minut, než bude detekce chůze venku trvat, přičemž se na Pixel Watch objeví výzva, která vás upozorní, jakmile bude detekována. Stále budete mít přesnější sledování, pokud začnete cvičit manuálně, než se podle našich zkušeností spoléhat na tuto možnost.

Dvě další možnosti, které přicházejí do 1. generace Pixel Watch, jsou režimy tréninku rychlosti a kardio zóny. Navrženo tak, aby vám pomohlo zlepšit celkovou kondici. Co se týče pravidelného posilování, tak tato možnost mě moc nebaví. Pro běžce však můžete získat koučování, aby se zlepšili s pokyny, jak udržovat tempo nebo sledovat zdraví srdce během tréninku.

Přestože bylo oznámeno již na MWC, trasy veřejné dopravy v Mapách Google jsou nyní k dispozici na Wear OS. To bylo nepříjemné opomenutí pro Pixel Watch a Wear OS, protože navigace ignorovala autobusy, vlaky a další veřejnou dopravu. Když zahájíte trasu, získáte kompletní údaje o volbách, které je třeba provést, a době, kdy dorazíte do cíle s ohledem na tyto informace.

Android 14 QPR2 dobrá věc











Březen 2024 Pixel Features Drop obsahuje také některé skvělé funkce, které umožňují přechod z beta verze Android 14 QPR. Všechny tyto informace nebudou pro žádného fanouška Pixelů nové, ale pro tuto konkrétní aktualizaci jsou stále relevantní:

Nahrajte obrazovku nebo odešlete jednu aplikaci

Nahrávání a odesílání obrazovky jsou přesnější díky možnosti „Jedna aplikace“ a nová dlaždice Rychlé nastavení vám umožní sdílet vaši síť Wi-Fi jediným klepnutím. Indikátory soukromí pro přístup k mikrofonu a fotoaparátu nyní navíc poskytují zkratku „Zavřít tuto aplikaci“ pro lepší ovládání.

Optický disk











Hodiny zámku Pixelu podle počasí nyní zobrazují aktivní budíky a režim Nerušit, zatímco hlavní panel Pixel Tabletu zvýrazňuje vyhledávání aplikací v multitaskingu. Názvy aplikací v mřížce Pixel Launcher nyní mohou zabírat dva řádky a různé přepínače v Nastavení byly aktualizovány na nový styl Material You.

V dolní části informací o aplikaci nyní Android zaznamenává název balíčku za číslem sestavení, zatímco ikona Force stop nyní připomíná značku „STOP“ na ulici namísto výstražného trojúhelníku. K dispozici je také úprava posuvníku hlasitosti, který se zbavuje lineárního rámečku pro zaoblenou trubkovou výplň, která má malý rozdíl v celkové použitelnosti této sdílené ovládací části.

V Nastavení > Systém > Software – který nahrazuje „Aktualizace systému“ – je uživatelsky přívětivější obrazovka s názvem „Váš Pixel je aktuální“, která odkazuje na stránku Správa aplikací a zařízení v Obchodě Play. V rozhraní Material You bylo mnoho přepínačů zapnutí/vypnutí v aplikaci Nastavení aktualizováno na nový styl, který je užší a obsahuje pěknou ikonu zaškrtnutí, která označuje, že jsou všechny věci aktuální.

Rychlé sdílení přes Wi-Fi

Jedním velmi malým, ale důležitým doplňkem je zcela nový panel rychlého nastavení pro zástupce Wi-Fi Sharing. Líbí se mi to a usnadňuje život připojení dalších zařízení nebo lidí k síti.

Zlepšete kontrolu soukromí

Google také aktualizoval indikátory soukromí mikrofonu a fotoaparátu pomocí zkratky „Zavřít tuto aplikaci“, když klepnete. Pro přístup otevřete Rychlé nastavení, klepněte na zelený panel v pravém horním rohu a zavřete aplikaci, která narušuje vaše soukromí.

Drž své koně, Ameriko!

S poklesem funkcí Pixel v březnu 2024 je zde drobný háček: jejich vydání v USA je naplánováno na 11. března, zatímco zbytek světa je dostane dříve. Ale co, alespoň víte, co můžete očekávat!