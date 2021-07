Zápas Naomi Osaka na olympijských hrách mohl odkazovat na její fanouškovský účet BTS J-Hope

Je to jen pár dní, co odstartovala dlouho opožděná olympiáda v roce 2021, a sportovním fanouškům již čelil zármutek. Tenisová hvězda Naomi Osaka, která zapálila pochodeň během zahajovacího ceremoniálu, v úterý 27. července prohrála s Markétou Vondrosovou z České republiky a již se nezúčastní. “Jsem opravdu rád, že jsem tady. Jsem smutný, protože jsem samozřejmě prohrál, ale celkově jsem se svou první olympijskou zkušeností opravdu šťastný,” uvedl Osaka ve svém prohlášení po zápase.

Fanoušci, kteří sledovali hru (a zahřáli se), však našli hudební velikonoční vajíčko. Zatímco se Osaka připravovala na zápas Vondrousova, odborníci K-popu rychle poukázali na to, že píseň hrající v pozadí byla „sen záře“, Podceňovaná píseň mezinárodních hvězd BTS ve spolupráci s Charli XCX v roce 2019. Protože píseň, která pochází z BTS World: Originální soundtrack album, ne tak široce známé jako skladby jako „máslo“ a „pop“dynamitFanoušci se vydali na Twitter, aby špehovali databázi BTS v Osace a zda jsou členy ARMY. Dokonce i jeden fanoušek upozornil pouze venku [one] Kdo je vojenský a nejhlubší v písních BTS, zná Dream Glow. “

Tehdy objevili tweet z července 2020, ve kterém čtyřnásobná grandslamová šampionka odhalila, že má účet stanů BTS. „Zábavný fakt: Kdysi jsem měl IG stránku nazvanou„ free hobi’s čele “.“ A to je na bangtan sonyeondan, napsala. (Hobi, alias J-Hope, má rány zakrývající jeho čelo, které Stan preferuje na celé obrazovce.)

Další příspěvek, který se znovu objevil od dubna 2019, ukazuje její předpoklad, že „oprav to„První skladba BTS napsaná společně s Edem Sheeranem byla nejlepší Mapa duše: Persona album.

Zdá se, že kořeny Osaky v K-pop fandomu jdou zpátky. Během tiskové konference na 2019 Mutua Madrid Open tenisová hvězda odhalila, že poslouchala další skupiny K-pop, než se seznámila s BTS. „Dostala jsem se do BIGBANG a 2NE1, zejména do CL,“ řekla a dodala: „Neznám rok, něco jako když vyšel„ Crush “a tak.“ (Pro informaci, 2NE1. Album rozdrtit Vyšlo to v roce 2014.)

O BTS dodala: „A pak jsem právě viděla BTS dělat spoustu souvisejících věcí, takže jsem říkala:„ Kdo jsou ty děti? “Pak jsem se do nich pomalu začal dostávat během éry„ Potřebuji U “.potřebuji těV dubnu 2015 jako součást Nejkrásnější okamžik v životě, část 1 Album, které změnilo slávu BTS. Takže pokud matematika je matematika, Osaka je fanouškem BTS již šest let.

Kolegové ARMY a fanoušci Osaky se vydali na Twitter, aby se podělili o své nadšení z odhalení.

Osaka bohužel není z olympiády, což znamená, že pro ni v Tokiu v letošním roce již nebudou žádné zápasy s tématem BTS. Hej Upřednostněte její duševní zdraví a wellness Místo toho, aby zasáhli pole a mluvili s tiskem. Možná, že tento režim péče o sebe zahrnuje také poslech její oblíbené skupiny K-pop.