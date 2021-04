Bitva u Slavkova (zelená) – Jak se český stavební dělník naučil milovat „nepřátele“ rostlin a zvířat

V prosinci 2019 Evropská komise oznámila nový politický rámec pro urychlení dekarbonizace v Evropské unii. Dohoda, známá jako „Evropská zelená dohoda“, si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů a zvýšit kvalitu života lidí prostřednictvím čistšího ovzduší a vody, lepšího zdraví a prosperujícího přírodního světa.

Lepor Moselle založil stavební společnost LIKO-S téměř před třiceti lety se svou manželkou ve Slavkově u Brna – místě slavné bitvy u Slavkova, jedné z rozhodujících napoleonských válek.

Jejich společnost ve stále větší míře zaujímá k budování holistický přístup k životnímu prostředí. Například rodinné domy vybavené zelenými střechami jsou nejen energeticky účinnější, ale také pomáhají ochlazovat atmosféru a čistit vzduch.

“Ve Slavkově jsme postavili dům podle našeho vlastního modelu, který jsme pokryli zelení. To znamená, že má zelenou střechu a fasádu. Viděli jsme, jak to funguje skvěle. Provádí fenomenální práci s chlazením interiéru, aniž by potřeba klimatizace, je drahé a nezdravé dýchat.

Budova LIKO-Noe, Foto: Archiv LIKO-S

„Vzali jsme tento prototyp a dnes prodáváme zelené výrobky na českém a slovenském trhu a snažíme se je rozšířit. Je to důležité, protože i když jsme uprostřed nejen zdravotní a ekonomické krize [due to Covid-19]Máme ale také klimatickou krizi. ““

Česká republika prošla za posledních 30 let zásadní transformací své ekonomiky, která vedla k výraznému snížení emisí skleníkových plynů (GHG). Země je ale stále čtvrtým největším producentem skleníkových plynů v Evropské unii na osobu. Většina z toho pochází z výroby elektřiny a tepla, následuje mimo jiné průmysl, doprava, budovy, zemědělství a odpad.

Závěrem je, že každý musí udělat něco pro to, aby snížil dopad globálního oteplování, řekl Lepor Moselle pro Český rozhlas. Stavitelé mohou dělat svou část tím, že přijmou přírodu a začlení ji do návrhů bydlení.

„Stavitelé tradičně pohlíželi na rostliny a zvířata jako na nepřátele, na věci, které poškozují budovy. Musíme-li bojovat proti změně klimatu, ochladit planetu, musíme na věci myslet trochu jinak.

Domovy a kanceláře lidí jsou zdrojem tepla. Zelená střecha snižuje teplotu a odpařující se rostliny a voda přitahují zvířata. Měli by být vítanou součástí života. Ať už se jedná o brouky zelené nebo hnízdící ptáky. “

Kromě snahy o snížení emisí skleníkových plynů a podpory čistšího životního prostředí evropská dohoda o zeleném také navrhuje strategie pro biologickou rozmanitost a uvědomuje si, že hmyz, který působí jako opylovače – jako jsou včely a motýli – mizí ze světa znepokojivou rychlostí.