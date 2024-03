Boj se Sephirothem z FF7 je v Kingdom Hearts mnohem těžší

Nedávno jsem byl venku s přáteli a objevilo se téma starých her, které nás posunulo do bodu, kdy se během rozhovoru o Senzační Profesionální puzzle dělají přesně tohle Loni na velkém turnaji. U nápojů se diskutovalo o obvyklých podezřelých: například hry FromSoft Zlí duchové A Sekiro: Stíny umírají dvakrátVedle Hlava poháru, Ninja Gaiden, Super masový kluk– Všechny hry, které mě za dobu, co jsem s nimi hrál, jednou nebo dvakrát naštvaly. Nic však ve mně Gamer™ tak nerozhněvalo jako toto Srdce království Má, přesně proto, že Sephiroth je v té hře ten zasraný idiot. Tolik, že musím upřímně přiznat, že mě ten chlap donutil rozbít ovladač napůl.

Tři věci, které jsme se naučili z betaverze Final Fantasy 7 Rebirth

Není to poprvé Vyjádřil jsem své stížnosti na Sephirotha V roce 2002 akční RPG Srdce království. Final Fantasy VIIStříbrovlasý princ zla je málokdy v jakékoli inkarnaci pohodovou postavou, ale tady je to pořádný kus práce. Alespoň tady je to volitelný boss, takže se můžete vyhnout frustraci z tahání vlasů a rozbití ovladače, pokud chcete.

Ale pokud si opravdu chcete otestovat své schopnosti a statistiky v této výzvě, pusťte se do všech zápasů v Olympus Coliseum, sérii kol navržených tak, aby otestovala vaši odvahu proti nejhorším padouchům ve hře, a nakonec dosáhnete platiny. Zápas. . Když vejdete dovnitř, z fialové oblohy vychází paprsek světla. „Ach, kdo to může být?“ Přemýšlel jsem, kdy jsem tu hru poprvé hrál v dospívání. Vidíte černé křídlo, stříbrné vlasy a uniformu vojáka první třídy. „Ach, sakra, to je Sephiroth,“ řekl jsem. No nic moc. Dalších pět trofejí bylo na stadionu Olympus rozdrceno. Myslel jsem si, že jsem svinstvo. „To je jedno,“ řekl jsem jako Ikonický motiv jednokřídlého anděla „Mám to.“

Vážený čtenáři, udělal jsem to Ne Získejte toto.

Zápas začíná dost bolestivě, ale zpočátku není nijak zvlášť těžký. Sephiroth rozhodně neustupuje od většiny tahů, které Sora používá. Existuje však několik případů, kdy můžete jeho útoky přerušit. Na ničem z toho však nezáleží, protože Sephiroth může snadno snížit Sorovu laťku života na pouhé pixely během dvou nebo tří zásahů. Tady je to, co mě na boji začíná rozčilovat: Sephiroth je OP. Chci říct, že to chápu. Je to také OP in Final Fantasy VIITakže dává smysl, aby Square Enix v této spolupráci s Disney pokračoval. Ale co dělá celou věc tak nespravedlivou, je to, že je to boj jeden na jednoho proti němu. Ano, zatímco dalších pět pohárů vám umožní přivést Donalda a Goofyho, Platinum Match je mezi nimi zápas 1v1. Máme kluka s velkými botami A ta stříbrovlasá hrozba. To je neslušné.

Databáze soubojů s bossy

Co dělá zápas ještě brutálnějším, je Sephirothova druhá fáze. Pokud ho dostanete do poloviny jeho zdraví, stane se z něj Jedi. Místo toho, aby se toulal po aréně, začne běhat a v některých případech i létat a pohybovat se po aréně. Jeho kouzla zesílí a na jevišti vydrží déle. Útočí tak často a s takovou bezohledností, že se zdá, že jeho Masamune zabírá celou délku arény. Vyvolává meteory, které se houpou kolem něj, a koule, které se usadí v Soře. Stručně řečeno, Sephiroth vás v tomto bodě hry opravdu chce pohřbít. A rychle!

Takže jsem vstoupil do platinového zápasu s limitem herní úrovně 100. Když zápas začal, moje sebevědomí dramaticky vzrostlo, protože jsem způsoboval slušné poškození. Překvapilo mě, když o pár minut později náhle zemřela. „Sakra, zkouším to znovu,“ řekl jsem a snažil jsem se být na druhý pokus agresivnější a zároveň bedlivě sledoval své zdraví. Nezáleží na tom, protože jsem mrtvý. ještě jednou. „Ach můj bože,“ zakřičel jsem, když jsem hru restartoval potřetí a počtvrté.

Při mém desátém pokusu ztělesnit Sephirotha dosáhlo jeho zdraví méně než 10 procent. I když mi došly předměty na doplnění zdraví a energie, vítězství bylo pro mě stále v nedohlednu. V posledním zoufalém úsilí jsem vletěl do Sephirothovy meteorické bouře a myslel jsem si, že se dokážu pokradmu vyhnout všem kamenům plovoucím kolem něj. Udělal jsem to, ale jakmile jsem zmáčkl tlačítko útoku, slyšel jsem Sora křičet, když umíral, protože mě do obličeje zasáhla hloupá rocková koule. To byl okamžik, kdy jsem ve chvíli čirého vzteku poslal ovladač vylétnout z ruky a sledoval, jak se jeho levný plast rozbil na milion kousků.

Naštěstí to bylo jen tak Mad Catz PS2 ovladačjeden z těch robustních drátových gamepadů, které na Game Crazy stojí asi 20 dolarů (Odpočívej v pokoji). Sephiroth mě zapotil. Nehodlal jsem obětovat dražší DualShock 2 od Sony Pozdní babičkaNebyl však hrdý na můj hněv. Musel jsem si koupit novou konzoli za peníze, které jsem si sám vydělal domácími pracemi a prací v sousedství, protože, jak mi řekla moje babička: „Neutrácím své peníze za hněv.“ Promiň, že tě zklamu, babičko. Sephiroth je prostě idiot. Nedostaneš to, když s tím nebudeš bojovat Srdce království.

nehrál jsem Znovuzrození Final Fantasy VII Do teď. (Byla zaneprázdněná Vzestup Roninu A teď, Dračí doktrína 2.) Takže je možné, že Sephiroth je tam takový idiot, jako je v něm Srdce království. Nicméně jsem skončil Remake Final Fantasy VII Porazil jsem ho na první pokus. Myslel jsem, že to tam bylo velmi snadné (a dovnitř Srdce království II), takže si myslím, že je snadné porazit i v navazujícím roce 2024. Kéž by nebyl tak krutý Srdce královstvíProtože jeho vzhled mě stále pronásleduje po více než dvou desetiletích. A ta rozbitá konzole Mad Catz je vzpomínka, které se nikdy nevzdám.

Zatracený Sephiroth. (I přesto ho miluji.)