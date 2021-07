Abu Dhabi je na zelené listině pro Bahrajn, Českou republiku a Maledivy

Sledujte nejnovější aktualizace na Epidemie vlády 19 zde

Abu Dhabi aktualizoval svůj izolovaný cestovní zelený seznam, který má nyní 31 křesel, oproti 35 na začátku tohoto měsíce.

Celkově emirát na svůj aktualizovaný seznam přidal osm zemí, včetně Bahrajnu, Bulharska, České republiky a Malediv.

Cestující nyní mohou do těchto míst odcházet, aniž by se museli po příjezdu do Abú Dhabí izolovat.

Dvanáct zemí, včetně Francie, Nizozemska, Norska, Švédska a Irska, bylo vyřazeno z itineráře (viz níže) kvůli rostoucímu počtu evropských případů kvůli šíření variace delty.

Byl vydán nejnovější seznam Webové stránky ministerstva kultury a cestovního ruchu Vstupuje v platnost 31. července ve 14:00.

Cestující z jakékoli země nebo státu jsou povinni podstoupit test PCR při příjezdu do Abú Dhabí.

Lidem se však doporučuje zkontrolovat požadavky na osobní cíl, protože ne všechna místa na seznamu jsou otevřená turistice.

Abú Dhabí má cestovní koridory se čtyřmi zeměmi: Bahrajn, Řecko, Srbsko a Seychely – což umožňuje přistěhovalcům létat do těchto destinací bez jejich izolace.

Albánie

Arménie

Austrálie

Rakousko

Bahrajn

Belgie

Brunej

Bulharsko

Kanada

Čína

Česká republika

Německo

Hongkong (SAR)

Maďarsko

Izrael

Itálie

Maledivy

Mauricius

Moldavsko

Nový Zéland

Polsko

Rumunsko

Saudská arábie

Srbsko

Seychely

Singapur

Jižní Korea

Švýcarsko

Tchaj-wan, provincie Čína

Ukrajina

Spojené státy

Aktualizováno: 28. července 2021, 17:23

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor READ COVID-19 - Česká republika tvrdí, že ve světě překonala počet hospitalizací

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE READ Čeští, maďarští premiéři navštíví Izrael, aby jednali o strategii očkování - EURACTIV.com Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor

Profil společnosti Bitex SAE Datum spuštění: listopad 2018 Zakladatel: Monarch Modi Sídlo v: Business Bay, Dubaj Oddělení: Finanční služby Velikost: Osm zaměstnanců Investoři: Samofinancováno s miliony osobních úspor