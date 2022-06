Xenoblade Chronicles 3 Special Edition bude znovu k dispozici později (USA)

Pokud máte potíže se získáním speciální edice Xenoblade Chronicles 3A když jste ve Spojených státech, nejste sami.

Nintendo se omluvilo uživatelům, kteří tak nemohli učinit Předobjednejte si kopii. Zdá se, že můj obchod Nintendo měl poměrně velký provoz. Dobrou zprávou je, že Nintendo bude provádět předběžné nákupy této verze a bude znovu k dispozici později – s dalšími podrobnostmi, které budou sdíleny v budoucnu.

To je to, co Nintendo k situaci řeklo Na Twitteru:

Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které můžete zaznamenat při pokusu o předobjednávku #XenobladeChronicles3 Special Edition. Obchod My Nintendo je hojně navštěvován a my si vážíme vaší trpělivosti při prošetřování problému.

Chápeme, že mnozí si dnes nemohli předobjednat #XenobladeChronicles3 Special Edition na My Nintendo Store, a upřímně se omlouváme za způsobené nepříjemnosti. Pokračujeme ve vyšetřování a pracujeme na vyřešení problému.

Předprodej speciální edice bude znovu zpřístupněn později. Jakmile bude stanoveno toto načasování, bude poskytnuta aktualizace.– Nintendo America 9. června 2022

V souvisejících zprávách byly spuštěny předobjednávky sběratelské edice Xenoblade v Austrálii a na Novém Zélandu. Předobjednávky jsou omezeny na jednu na zákazníka, tak přejděte na Můj obchod Nintendo Chcete-li získat kopii:

Pokud si zakoupíte soubor # XenobladeChronicles3 Sběratelská edice, herní software obdržíte od 29. 7. Bonusový obsah sběratelské edice bude dodán samostatně později s doručením zdarma (ETA jaro 2022).– Nintendo AU NZ (NintendoAUNZ) 7. června 2022

